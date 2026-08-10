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Què hi ha darrere de l’estiu més trist de Sofia? L’anàlisi d’una psicòloga
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Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
10/08/2026 10:05

Sofia de Grècia no està passant un estiu gaire feliç, tenint en compte que és el primer que passa a Mallorca sense la companyia de la seva germana Irene. La mort de la seva companya inseparable l’ha deixat molt tocada, pel que diuen fonts del seu entorn, i ara nota encara més la seva absència perquè sempre passava les vacances estiuenques amb ella en el palau de Marivent. La psicòloga Lara Ferreiro ha analitzat les imatges de la reina emèrita espanyola per comprovar què diu la seva comunicació no verbal, una anàlisi publicada per la revista Semana que aporta molta informació.

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La mort d’una figura d’afecció tan important sempre genera dolor, però en el seu cas és encara pitjor perquè sempre s’ha dit que Sofia sentia que la germana era l’única persona que tenia realment al seu costat. Ara, sense ella, tota la seva estabilitat trontolla i Sofia afronta un moment vital “d’enorme vulnerabilitat“: “Els seus fills i nets resulten més imprescindibles que mai“.

Fa només un parell de dies, la vèiem reaparèixer en públic a Mallorca i ho feia del braç de les seves netes Elionor i Sofia. Tothom sap que no són molt pròximes, en realitat, però tenir-les al seu costat -encara que sigui per quedar bé- seria reconfortant per a Sofia: “Després d’un dol, és habitual que la família doni suport a la persona que ha patit la pèrdua més significativa per intentar que no travessi el dolor en soledat”. En aquesta ocasió, els Borbons han intentat fer-ho: “Les imatges d’aquests dies mostren, precisament, aquest acompanyament continu“.

Sofia de Grècia ha reaparegut en públic del braç de la neta, Elionor - Europa Press
Sofia de Grècia ha reaparegut en públic del braç de la neta, Elionor | Europa Press

Què mostren realment les últimes imatges de Sofia amb les netes?

Elionor i Sofia projecten proximitat amb l’àvia i reforcen una imatge d’unitat familiar“, afegeix l’experta. Sí, però no ens oblidem que, darrere d’aquestes fotos de família feliç, s’amaga una relació totalment trencada des de fa anys. Que es vegi les princesetes acariciant-la o preocupant-se per ella representen “protecció, estima i suport”. Què hi ha de veritat darrere d’aquesta façana? Realment estan preocupades pel moment complicat que travessa l’àvia? “Coneixen perfectament la fortalesa de Sofia, però també saben que aquest moment és diferent perquè la pèrdua d’Irene suposa la desaparició de la persona amb la que compartia pràcticament tota la seva vida quotidiana”.

Potser sí que perceben la fragilitat emocional de Sofia de Grècia, en un dels pitjors estius de la seva vida. Ara bé, els més malpensats pensaran que aquestes imatges no busquen oferir-li una estabilitat emocional real, sinó quedar bé de cara a la galeria.

Potser no estaria malament que li donessin suport ara que el necessita de debò, si tenim en compte que sempre s’ha dit que Sofia ha prioritzat l’estabilitat institucional per sobre de les seves necessitats personals… Només cal que ens fixem en l’actitud que ha mantingut envers els menyspreus i les infidelitats constants del seu marit. Davant dels fotògrafs, sempre discreta i acompanyant-lo com si res no hagués passat “per no perjudicar la monarquia”. Ara que ha perdut la germana, és ella qui necessita sentir-se acompanyada i l’experta creu que les imatges que s’han captat d’ella mostren, precisament, aquesta “inversió emocional”.

Aquest estiu està sent complicat per a Sofia de Grècia - Europa Press
Aquest estiu està sent complicat per a Sofia de Grècia | Europa Press

Tota la família s’ha traslladat a Mallorca -encara que en moments diferents per no coincidir, és clar- per acompanyar Sofia en el seu estil més solitari. Estan reconeixent la funció que ha exercit l’emèrita de principal pilar afectiu i conciliador? La cosa no li ha sortit gaire bé, tenint en compte que Felip fa l’impossible per evitar coincidir amb les germanes i que Elionor i Sofia no tenen pràcticament cap relació amb els seus cosins. Cristina, Elena i els nens per una banda, i Felip amb Letícia i les nenes per una altra. Enmig, una Sofia trista que intenta posar pau… sense gaire èxit, ni tan sols en un moment tan complicat per a ella.

Reina Sofia

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