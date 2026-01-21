Irene de Grècia ha perdut la vida als 83 anys després de bastant de temps malalta i pràcticament tota la família al complet s’ha donat cita per acomiadar-la en un últim adeu molt emotiu. Les càmeres han captat plorant la seva germana, la reina emèrita Sofia, i també ha sobtat veure una de les netes molt afectades. No se sabia que Irene Urdangarin estava tan unida a la tieta àvia, encara que fos la seva padrina, però les imatges l’han mostrat com una de les qui pitjor ho han passat en aquest funeral. Ara quadra més la informació que s’ha publicat sobre el tema, ja que s’ha filtrat que serà ella una de les principals beneficiades del seu testament.
El mitjà Esdiario treu a la llum els detalls d’aquesta última voluntat de la princesa grega, que hauria fet una autèntica fortuna pel que es veu. De fet, va saber-se que fa uns anys va donar gairebé 800.000 euros a la seva fundació, així que devia tenir bastant més per poder desfer-se de tot això. Doncs bé, ara se sap que Irene Urdangarin heretarà “una part molt significativa” del patrimoni de la seva tieta-àvia. Curiosament, ella sí que cobrarà mentre que les seves cosines -les flamants hereves espanyoles Elionor i Sofia– no veuran cap duro.
A qui deixarà diners en el testament, Irene de Grècia?
La filla petita de Cristina i Iñaki Urdangarin no és l’única dels nets de Sofia que rebran diners, ja que també hauria deixat coses a alguns dels seus germans: “Ha estat bastant generosa amb tots els fills de Cristina i Iñaki”. La filla petita, però, com la seva fillola, tindria un premi més gran que els altres sobretot si tenim en compte que Irene de Grècia va morir sense fills.
Elionor i Sofia han tingut un contacte bastant estret amb la tieta àvia, també, ja que ha viscut a la Zarzuela a prop seu les últimes dècades. També ha passat les vacances d’estiu a Mallorca amb ells, però el vincle no seria tan proper quan no ha volgut deixar-les res. Sembla que ha estat de la jove Irene, amb qui comparteix nom, de qui més suport hauria rebut. També és cert que aquest podria ser un gest cap a la seva mare, la Cristina, que sí que va deixar-ho tot diverses vegades per cuidar la tieta en els últims anys quan començava a estar malalta.
Sofia de Grècia hauria quedat molt tocada amb la mort de la seva germana, la seva màxima confident al llarg de tota la seva vida. Ella ha estat al seu costat en els millors i pitjors moments, una companya inseparable a qui trobarà molt a faltar.