El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Filtren qui serà la gran beneficiada del testament d’Irene de Grècia
  • CA
Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
21/01/2026 11:50

Irene de Grècia ha perdut la vida als 83 anys després de bastant de temps malalta i pràcticament tota la família al complet s’ha donat cita per acomiadar-la en un últim adeu molt emotiu. Les càmeres han captat plorant la seva germana, la reina emèrita Sofia, i també ha sobtat veure una de les netes molt afectades. No se sabia que Irene Urdangarin estava tan unida a la tieta àvia, encara que fos la seva padrina, però les imatges l’han mostrat com una de les qui pitjor ho han passat en aquest funeral. Ara quadra més la informació que s’ha publicat sobre el tema, ja que s’ha filtrat que serà ella una de les principals beneficiades del seu testament.

Et pot interessar

El mitjà Esdiario treu a la llum els detalls d’aquesta última voluntat de la princesa grega, que hauria fet una autèntica fortuna pel que es veu. De fet, va saber-se que fa uns anys va donar gairebé 800.000 euros a la seva fundació, així que devia tenir bastant més per poder desfer-se de tot això. Doncs bé, ara se sap que Irene Urdangarin heretarà “una part molt significativa” del patrimoni de la seva tieta-àvia. Curiosament, ella sí que cobrarà mentre que les seves cosines -les flamants hereves espanyoles Elionor i Sofia– no veuran cap duro.

Irene Urdangarin, afectada en el comiat de la tieta àvia - Europa Press
Irene Urdangarin, afectada en el comiat de la tieta àvia | Europa Press
Les càmeres va captar la petita dels Urdangarin entre llàgrimes - Europa Press
Les càmeres va captar la petita dels Urdangarin entre llàgrimes | Europa Press

A qui deixarà diners en el testament, Irene de Grècia?

La filla petita de Cristina i Iñaki Urdangarin no és l’única dels nets de Sofia que rebran diners, ja que també hauria deixat coses a alguns dels seus germans: “Ha estat bastant generosa amb tots els fills de Cristina i Iñaki”. La filla petita, però, com la seva fillola, tindria un premi més gran que els altres sobretot si tenim en compte que Irene de Grècia va morir sense fills.

Elionor i Sofia han tingut un contacte bastant estret amb la tieta àvia, també, ja que ha viscut a la Zarzuela a prop seu les últimes dècades. També ha passat les vacances d’estiu a Mallorca amb ells, però el vincle no seria tan proper quan no ha volgut deixar-les res. Sembla que ha estat de la jove Irene, amb qui comparteix nom, de qui més suport hauria rebut. També és cert que aquest podria ser un gest cap a la seva mare, la Cristina, que sí que va deixar-ho tot diverses vegades per cuidar la tieta en els últims anys quan començava a estar malalta.

Es filtra qui heretarà la fortuna d'Irene de Grècia, la germana de Sofia - Europa Press
Es filtra qui heretarà la fortuna d’Irene de Grècia, la germana de Sofia | Europa Press

Sofia de Grècia hauria quedat molt tocada amb la mort de la seva germana, la seva màxima confident al llarg de tota la seva vida. Ella ha estat al seu costat en els millors i pitjors moments, una companya inseparable a qui trobarà molt a faltar.

Irene Urdangarin Reina Sofia

Més notícies
Notícia: La germana de Sofia de Grècia, molt malalta i amb problemes de memòria
Comparteix
Irene de Grècia ha estat diagnosticada amb Alzheimer i cada vegada perd més records
Notícia: Dies complicats per a Elena i Cristina de Borbó: torns per cuidar la tieta
Comparteix
Les germanes de Felip VI fan pinya per ajudar la seva mare Sofia amb les cures de la seva tieta Irene de Grècia
Notícia: Per què Joan Carles ha deixat sola Sofia de Grècia en el seu pitjor moment?
Comparteix
El Borbó espanyol no ha acompanyat la seva dona en el funeral d'Irene de Grècia i se sap per què
Notícia: Preocupació a la Zarzuela pel “buit emocional” i el “desànim” de Sofia
Comparteix
La mort de la seva germana i confident ha estat un cop "molt dur" que pot acabar d'enfonsar-la

Comparteix

Icona de pantalla completa