Persistir en la protesta per terra, mar i aire. A més de l’ofensiva judicial que han portat a terme als jutjats d’arreu del país, els bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya continuen portant les seves reivindicacions de manera original al carrer. Aquest dijous hi van tornar aprofitant que es troben a les portes d’una nova campanya forestal. Una situació de risc evident en la qual recorden que “hauran d’actuar de nou sense estar donats d’alta a la Seguretat Social i sense Prevenció de Riscos Laborals (PRL)”. Tot plegat, “perquè el Departament d’Interior de la Generalitat no els reconeix com a treballadors”. Aquesta és la denúncia bàsica de la plataforma Bombers Precaris en Lluita, que lluita pel reconeixement dels drets laborals d’aquest col·lectiu.
Aquests dijous la protesta es va fer sentir de nou als carrers de Barcelona, en bicicletes com els riders, per crear una imatge de com els considera el Govern. Bombers com “riders” de qui poden disposar per un servei i sense protecció laboral. La manifestació es va concentrar davant de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) a la capital catalana. El lema de la protesta, clar i rotund: “La cotització és la nostra protecció; volem cotitzar”. “Tots els bombers som treballadors”, al·leguen com a base de la seva reivindicació.
Una bicicletada per reclamar ser treballadors
Així, mig centenar de “bombers precaris” han fet una nova bicicletada, en aquesta ocasió, des del propi Departament d’Interior -on el mes de desembre es van despullar en una performance reivindicativa, i fins a la seu barcelonina l’INS, al carrer de Sant Antoni María Claret. Allí, s’hi han manifestat i han comptat amb el suport de representants de Riders X Derechos.
L’argument principal de les seves demandes rau en el fet que no estar donats d’alta a la Seguretat Social constitueix un “incompliment d’un dret bàsic de qualsevol treballador” que es veu “privat de cotitzar per a la seva jubilació” entre d’altres prestacions i drets. En aquest sentit, raonen que en el cas dels bombers, a més, “això és més greu a causa de la perillositat de la seva professió, ja que els bombers reconeguts com a treballadors compten amb coeficients reductors per a poder jubilar-se abans”.
D’altra banda, el fet de no disposar de Pla de Riscols Laborals suposa “un risc afegit” a l’exercici de la seva professió, en no poder disposar dels “mecanismes bàsics de les empreses per evitar accidents dels seus empleats”. “Glovo ha hagut de donar les altes en Seguretat Social, Uber Eats el mateix i la Generalitat haurà de fer el propi més tard o més d’hora, per voluntat pròpia o per decisió judicial”, ha manifestat Daniel Sitjà, president de Bombers Precaris.
Un dret de tots els treballadors
“Perquè la cotització és un dret de tots els treballadors, i els bombers som treballadors. És un dret que ha de respectar una empresa privada i una Administració pública molt més, perquè ha de donar exemple, sobretot, quan entre les seves competències està la d’inspecció de treball, com opassa amb la Generalitat de Catalunya”, insisteix Josep Maria Alcalà, president d’Asbovoca i membre de Bombers Precaris.
Per la seva banda, Núria Soto, representant de Riders X Derechos, ressalta la “precarització” que caracteritza els bombers voluntaris “ja que són com els rider, ens sentim prou identificats amb la uberització que tots dos patim”. “L’app, el fet que la disponibilitat no es consideri temps de treball, no comptar amb les cobertures socials corresponents… són fets claus que apunten a la uberització”, ha justificat.
“Encara que la Generalitat es negui a reconèixer-ho, els bombers són treballadors i ho són d’alt risc, i com qualsevol treballadora l’única cosa que demanen és que si tenen un accident mentre treballen aquest sigui reconegut com a accident de treball”, apunten des de Bombers Precaris. De tota manera, la protesta no serà incompatible amb la campanya forestal que començarà el mes de juny, tot i que els serveis de pista d’aterratge per la seva reivindicació. En tot cas, els bombers voluntaris es comprometen a “tirar-la endavant, per garantir la seguretat de la població i del territori”. Una campanya que, per altra banda, veuen complicada, tenint present el nivell de les pluges de la primavera i amb l’arribada de les altes temperatures que comencen a ser un clàssic cada estiu.
Suports institucionals i civils
A més del suport d’organitzacions socials i sindicals, els bombers precaris han començat a rebre suport explícit de la gent mitjançant recollides de signatures i mitjançant l’aprovació d’una treintena inicial de mocions i acords en diferents ajuntaments de tot el país, sobretot, a les seves zones d’influència. De fet, en tot just mes i mig s’han obtingut els primers 33 suports municipals, de 12 comarques, a través de 18 mocions i l’acord d’un consell comarcal i els 15 alcaldes del Pallars Sobirà.
En concret, els consistoris que fan costat a les demandes dels Bombers Precaris són a l’Alt Empordà, Sant Climent Sescebes; a l’Alt Penedès, Gelida; al Bages, Sallent; al Baix Llobregat, Viladecans; a la Noguera, Preixens; al Pallars Sobirà, tots els municipis i el seu consell comarcal: Alins, Alt Àneu, Baix Pallars, Espot, Esterri d’Àneu, Esterri de Cardós, Farrera, La Guingueta d’Àneu, Lladorre, Llavorsí, Rialp, Soriguera, Sort, Tírvia i Vall de Cardós; a la Segarra, Montoliu de Segarra; a la Selva, Breda, Maçanet de la Selva, Riells i Viabrea i Sant Hilari Sacalm; al Solsonès, Torà; a la Terra Alta, Batea i Pinell de Brai; al Vallès Occidental, Terrassa; i al Vallès Oriental, l’Ametlla del Vallès, Campins, La Garriga i Sant Esteve Palautordera. De fet, són poblacions tant amb parcs de bombers voluntaris com de funcionaris.