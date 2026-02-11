Els bombers voluntaris que fa anys i panys que denuncien la seva situació de precarietat van encetar una nova estratègia fa tres mesos. Amb una organització pròpia d’una empresa suïssa es van organitzar i van obrir la via judicial a través dels jutjats del Social d’arreu de Catalunya. Es van presentar 410 demandes de reconeixements de drets arreu dels jutjats de Catalunya. De fet, les darreres es van presentar amb un vistós acte davant la conselleria d’Interior el passat 19 de desembre, on els bombers es van despullar com a metàfora de la seva desprotecció. La seva reclamació és, bàsicament, el reconeixement dels seus drets laborals i que siguin donats d’alta a la seguretat social.
Tot i les maniobres dels serveis jurídics de la Generalitat per plantejar conflictes competencials, els jutges han decidit tirar pel dret i han començat no només a admetre a tràmit les demandes i a assenyalar les vistes orals. És el cas dels jutjats socials de Lleida, Figueres, Granollers i Terrassa. Totes entre setembre i octubre d’enguany. Unes vistes que responen a les demandes de 171 bombers voluntaris. Una notícia que, fonts dels Bombers Voluntaris, “celebren perquè és un pas molt important” per a les seves pretensions.
El fet que ja s’hagin assenyalat vistes és una petita victòria, ja que el Govern “havia maniobrat i s’havia personat de moment en tres d’aquests jutjats per plantejar un possible conflicte sobre la jurisdicció competencial”. Els lletrats del departament d’Interior argumenten que aquestes demandes pertoquen a la via contenciosa administrativa. Des de l’equip legal de Bombers Precaris consideren que aquest plantejament “no té fonament perquè en aquest cas no s’està qüestionant una resolució administrativa sinó la possible relació laboral encoberta dels bombers voluntaris, i que així s’intenta impedir la celebració dels judicis ja assenyalats o per assenyalar”.
Tres demandes
D’altra banda, estan en procés de tramitació, ja amb número de diligències 3 demandes que esperen resoldre algunes qüestions prèvies. En concret, Reus, Tortosa i Girona. En el cas de Tortosa, el jutge ha proposat arxivar la demanda conjunta i presentar les demandes per separat i que siguin acumulades en un sol procés. Els advocats dels bombers han recorregut contra la decisió i ara s’està pendent de la seva resolució. En el cas de Girona, el jutge va requerir documentació sobre la reclamació provisional de quantitat dels demandants, que ja ha estat aportada, en espera de la seva pròxima admissió a tràmit.
En el cas de la capital del Baix Camp s’ha hagut d’aclarir la seva competència territorial del Jutjat a petició de la Generalitat que ja s’ha personat. Precisament aquest dimarts, el jutge d’acord amb les raons dels B¡bombers i de la Fiscalia ha admès la seva competència territorial. Les altres cinc demandes restants (Barcelona, Tarragona, Sabadell, Mataró i Manresa) s’han repartit i estan pendents d’admissió, assenyalament de judici o altres actuacions rellevants.