La polèmica per l’escàs ús del català que el papa Lleó XIV tenia previst fer durant la seva visita a Catalunya, dimarts i dimecres, ha arribat al Congrés dels Diputats. No ha estat en la intervenció del Sant Pare davant del govern espanyol i els membres de la cambra, sinó durant la salutació que Lleó XIV ha fet als membres del Congrés. Educadament i en anglès, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, li ha dit al Sant Pare: “Com Gaudí, soc catalana. Parlar la llengua que l’acull és un meravellós acte d’amor i respecte. Espero que gaudiu de la vostra visita a Catalunya, la meva nació”.
El papa ha estat aquest dilluns al matí a la cambra baixa, on ha fet un discurs en el qual ha rebutjat la polarització política i ha demanat que la pluralitat política no degeneri en una “desqualificació permanent de l’adversari”. Les paraules de Lleó XIV han tingut lloc en un moment de màxima crispació pels presumptes casos de corrupció que envolten el PSOE. El discurs ha estat seguit per un aplaudiment d’uns set minuts.
Indignació
La setmana passada, el fet que el papa no tingués previst fer ús del català durant la visita a la Sagrada Família va aixecar molta indignació i polseguera política i social. Junts, ERC, Alhora i Plataforma per la Llengua es van mostrar crítics amb la decisió d’excloure la llengua pròpia del país de la benedicció de la torre de Jesucrist de la Sagrada Família i van reclamar al Govern i a l’Ajuntament de Barcelona que intervinguessin. Amb posterioritat, es va garantir que el pontífex utilitzarà el català durant la benedicció.
Aquest dilluns, un periodista expert en el Vaticà, Vicenç Lozano, ha assegurat que dimecres en una reunió d’urgència amb el secretari d’estat del Vaticà, en la qual va participar a distància l’arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella es va acordar que el papa farà ús del català en tots els actes a Catalunya. Segons el relat del periodista, el fet que el català hagués quedat en segon pla ha estat perquè ara mateix hi ha pocs catalans a la Santa Seu i hi ha un desconeixement del que és la nació catalana. La proposta de la Conferència Episcopal Espanyola que majoritàriament els discursos del papa fossin en castellà va ser acceptada pel Vaticà, però va ser per “desconeixement”.
“Renovació moral”
Durant la seva intervenció en el Congrés, el papa ha demanat als polítics acompanyar “les reformes legals i les respostes tècniques” amb una “renovació moral”. “Us convido a alçar la mirada per recordar que qualsevol decisió de les autoritats públiques toca persones de carn i ossos (…) L’altura de mires consisteix precisament en això: mirar amb més profunditat allò que està en joc en cada decisió política”, ha dit en paraules recollides per l’ACN.
Sobre la confrontació política, Lleó XIV ha afegit que en una convivència madura “inclús el conflicte es pot convertir en un camí cap a la pau” si les diferències “es deixen mitigar per l’escolta i s’ordenen al reconeixement dels anhels i necessitats de tothom”.
El papa arriba dimarts a Catalunya
El papa arribarà a Catalunya dimarts al matí i es quedarà al país fins dijous al matí. Entre els actes previstos, hi ha una oració a l’Estadi Olímpic Lluís Companys i visites a la parròquia de Sant Agustí del Raval i a l’abadia de Montserrat. L’acte central serà dimecres a la tarda a la Sagrada Família, en la qual el Sant Pare celebrarà una eucaristia i beneirà la torre de Jesús, que s’inaugurarà coincidint amb el centenari de la mort d’Antoni Gaudí.