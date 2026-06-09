Coincidint amb l’arribada del papa Lleó XIV a Catalunya, el Govern ha fet públic el contingut de la carta que Salvador Illa entregarà aquest dimarts a la tarda al Papa durant l’audiència que mantindran. El president hi expressa “l’anhel” que Lleó XIV utilitzi el català en les salutacions ‘urbi et orbi’, una petició que arriba després de les polèmiques de les darreres setmanes sobre la presència de la llengua catalana en els actes oficials de la visita papal. La missiva reivindica les “profundes arrels cristianes” de Catalunya i presenta el país com una terra d'”humanisme integral”, oberta i acollidora. També posa èmfasi en la tradició pacifista catalana i recorda la proximitat del Mil·lenari de Pau i Treva, que defineix com una fita fundacional basada en “la llei, la paraula i el pacte per damunt de la força i la imposició”.
Els tres obsequis d’Illa al Sant Pare
La reivindicació del català també és present en els obsequis que Illa farà arribar al pontífex. El més destacat és una reproducció de les Homilies d’Organyà, considerades el text literari més antic conservat en llengua catalana. Des del Govern destaquen que aquest document simbolitza la consolidació del català com a llengua escrita a principis del segle XIII i recorda la voluntat de l’Església de dirigir-se als fidels en la seva llengua. L’elecció de l’obsequi adquireix una dimensió especial després del debat generat per l’ús del català durant la visita de Lleó XIV i els actes de benedicció de la torre de Jesús de la Sagrada Família.
A més, Illa entregarà al Papa una reproducció de la nina articulada d’ivori trobada a la necròpolis paleocristiana de Tàrraco, una de les peces més emblemàtiques de l’arqueologia catalana. Segons el Govern, simbolitza els orígens del cristianisme al país i posa de manifest les profundes arrels cristianes de Catalunya. El tercer regal és una reproducció de l’acta de col·locació de la primera pedra de la Sagrada Família, datada l’any 1882 i conservada a l’Arxiu Històric de Protocols Notarials de Catalunya. La Generalitat explica que el document recorda que “abans d’alçar la mirada s’ha hagut d’abaixar els ulls i treballar la terra”.
La carta d’Illa a Lleó XIV també fa referència als tres obsequis i els defineix com a exemples de la “història viva” de Catalunya, així com una mostra del “respecte, la confiança i l’afecte” del país cap a la tasca de Lleó XIV en favor de la pau, la justícia i la convivència entre pobles i nacions.
Lleó XIV estarà dos dies a Catalunya
No és la primera vegada que el president català fa arribar obsequis al pontífex. Quan va visitar el Vaticà i es va convertir en el primer dirigent de l’Estat rebut per Lleó XIV, Illa li va regalar una reproducció de la torre de la Mare de Déu de la Sagrada Família, amb la qual va aprofitar per convidar-lo a visitar Barcelona. Després del seu pas per Madrid, on aquest dilluns va reunir prop de 80.000 persones en l’acte celebrat a l’estadi Santiago Bernabéu, el papa Lleó XIV ha aterrat aquest dimarts al migdia a l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona-el Prat per iniciar la seva visita de dos dies a Catalunya. A la seva arribada l’han rebut, entre altres autoritats, el president de la Generalitat, Salvador Illa; el ministre d’Hisenda, Arcadi España; el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto; l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el president del Parlament, Josep Rull, i l’arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.