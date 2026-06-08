El Papa aterra al país on es parla la llengua de Gaudí

La imminent arribada del Papa Lleó XIV a Catalunya, aquest dimarts 9 de juny al migdia a l’aeroport del Prat, provinent de Madrid, es produirà enmig de la indignació que ha suscitat en sectors polítics i socials la poca presència del català i, especialment, pel fet que no estigués previst que fes servir la llengua del país en la benedicció de la torre central de la a la Sagrada Família de Barcelona. Les explicacions de l’arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, lluny de calmar els ànims, han indignat encara més el teixit social i civil català, que han enviat diferents cartes al pontífex perquè s’expressi en català. Tot i assegurar de manera poc precisa que el Papa faria servir el català “fins on pugui arribar”, Omella va justificar l’ús del castellà en l’acte central sota l’argument “perquè l’entengui tothom”. Omella, però, no ha estat l’únic representant de l’Església de crear polèmica al voltant de la llengua. El rector de la parròquia de Sant Agustí del Raval, Faustino Mlewga, ha defensat l’ús del castellà perquè “estamos en España”. Totes aquestes declaracions xoquen frontalment amb el conegut compromís que l’arquitecte del temple, Antoni Gaudí, va mantenir amb la llengua catalana al llarg de la seva vida, fins al punt que va arribar a ser detingut l’11 de setembre de 1924, durant la dictadura de Primo de Rivera, per negar-se a parlar en castellà.
Malgrat fer un discurs molt aplaudit al Congrés dels Diputats, la jornada prèvia a l’arribada del papa Lleó XIV a Catalunya ha continuat marcada per l’ús del català durant la seva estada al país. El periodista Vicenç Lozano ha assegurat aquest dilluns a Els matins de TV3 que dimecres passat es va celebrar una reunió a distància “d’urgència” entre el secretari d’Estat del Vaticà, Pietro Parolin, i Omella per desencallar la polèmica entorn de l’escàs ús del català. Tot i això, la portaveu de Junts per Catalunya al Congrés, Míriam Nogueras, i el portaveu al Senat, Eduard Pujol, han aprofitat la salutació que Lleó XIV ha fet als membres de les dues cambres espanyoles per traslladar-li la necessitat d’expressar-se en català a Catalunya. “Com Gaudí, soc catalana. Parlar la llengua que l’acull és un meravellós acte d’amor i respecte”, li ha dit Nogueras.
A banda de la petició que els dos parlamentaris han fet en persona a Lleó XIV, Junts i ERC han carregat contra el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l’arquebisbe de Barcelona per la seva posició en aquest assumpte. “Nogueras ha fet més perquè el Papa parli català que Illa”, ha dit el vicepresident i portaveu de Junts, Josep Rius, que també ha criticat que el president de la Generalitat –que acompanyarà el pontífex en gairebé tots els actes del seu viatge a Catalunya– “en cap moment ha desplegat la seva capacitat política i diplomàtica per aconseguir que el Papa parli en català”. D’altra banda, la secretària general d’ERC, Elisenda Alamany, s’ha mostrat convençuda que Lleó XIV parlarà en català, però ha acusat l’executiu d’Illa de “desídia” en aquest assumpte i ha carregat contra l’Arquebisbat per “no haver estat a l’altura del que som com a país”, i ha titllat de “desconsideració” de no vetllar per incloure el català a les intervencions papals. De fet, la formació de Carles Puigdemont –que va animar a rebre el Papa amb estelades i xiulets– ha acusat Omella de “menysprear” la llengua i la cultura catalana.
Onada de protestes a Barcelona coincidint amb la visita del Papa
A banda de la polèmica amb la llengua, la visita oficial de Lleó XIV a Catalunya ha activat una sèrie de mobilitzacions i protestes laborals, laiques i independentistes, que volen aprofitar el gran focus mediàtic de l’esdeveniment per fer evidents les seves reivindicacions. De fet, l’arribada del Papa coincideix amb la darrera jornada de vaga convocada pels docents en aquest curs acadèmic. Els sindicats USTEC, CGT, la Intersindical, la CNT i la COS volen aprofitar la pressió de la cita internacional per apujar el to en el seu pols amb el Govern, després que la majoria dels docents rebutgessin el preacord actual. Les protestes començaran a partir de les 9 del matí, per no perjudicar els estudiants que aquest dimarts comencen les PAU. De fet, la consellera d’Interior, Núria Parlon, ha reconegut el dret a vaga dels docents, però també els ha advertit que les seves protestes no poden entorpir la visita del pontífex, que, segons ha assenyalat, s’ha de desenvolupar amb “normalitat” perquè “és un fet únic i històric”. Aquesta no és l’única vaga que hi haurà a la ciutat durant la visita del Papa, ja que els treballadors de l’Ajuntament de Barcelona –que fa mesos que mantenen el pols amb el consistori després de no signar el nou acord de condicions de treball del personal funcionari i laboral– han fet una crida a mobilitzar-se els dies 9 i 10.
També s’ha programat una protesta laica dimarts a la tarda al Born, on diverses entitats defensores de la laïcitat han convocat una concentració a les 19 h al passeig del Born, sota el lema “Jo no t’espero. Per la laïcitat i contra els privilegis públics de la visita del papa Lleó XIV”. L’objectiu és denunciar la despesa pública i els privilegis atorgats a l’Església catòlica durant aquesta estada a Catalunya. D’altra banda, i coincidint amb l’acte a la Sagrada Família, diverses entitats catalanistes han reaccionat al menysteniment de la llengua i han fet una crida a rebre el Papa amb estelades als voltants del temple. La iniciativa l’han impulsat l’ANC, Òmnium Cultural, el Consell de la República, l’AMI i la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, i l’objectiu és “mostrar al món l’anhel de llibertat de Catalunya, per defensar la llengua i la cultura catalanes i per desarticular l’intent d’espanyolització envers la figura d’Antoni Gaudí”. Finalment, i aprofitant la visita que el Papa farà a la presó de Brians 1, els familiars dels presos li han fet arribar una carta per denunciar els excessos del sistema penitenciari català.
Molts talls de carrers a Barcelona, sobretot a l’Eixample, i restriccions d’accés a Montserrat
A banda de tot això, la visita del Papa suposarà un maldecap en la mobilitat de milers de ciutadans, amb nombroses restriccions de trànsit entre el 9 i l’11 de juny als districtes de Ciutat Vella i l’Eixample, així com a la muntanya de Montjuïc. Així, es restringirà el trànsit i aparcament en l’entorn de la Catedral i el Palau Episcopal fins a les 10 del dijous 11. Una situació similar es viurà al voltant de l’Estadi Olímpic, on l’accés i l’aparcament estarà restringit del dia 8 a l’11, excepte per als veïns i veïnes de Montjuïc, que hauran d’acreditar la residència per passar pels controls policials. També estarà prohibit aparcar als carrers Hospital, des de la Rambla fins a la rambla del Raval, i Arc de Sant Agustí, des d’Hospital fins a Sant Pau, i l’entorn de l’església de Sant Agustí i la plaça de la Gardunya tindran talls totals els dies 9 i 10. A l’Eixample, un dels àmbits més afectats, es tallaran 9 carrers des de dimarts a les 7 hores fins dijous a les 2 de la matinada per blindar la zona de la Sagrada Família, des de la plaça Cinc d’Oros fins al carrer Lepant i entre els carrers Provença i Còrsega. Els talls, a més, provocaran que 15 línies d’autobús vegin modificat el seu recorregut.
Per disminuir l’impacte de tots aquests talls que posaran a prova la mobilitat de la ciutat, el Govern ha recomanat finalment fer teletreball i l’Ajuntament, per la seva banda, ha decidit reforçar el transport públic. El 9 de juny es reforçarà L’1 amb 4 trens més, dos més a l’L3 i dos més a l’L5 i, a més, hi haurà un servei especial de bus llançadora entre plaça Espanya i l’Estadi Olímpic. El reforç s’incrementarà l’endemà coincidint amb els actes centrals a la Sagrada Família. A partir de la tarda es reforçarà el servei de metro en un 23%, amb increments que podran arribar al 65% a l’L2, on es tancarà l’estació de la Sagrada Família durant tot el dia, i al 50% a l’L4. D’altra banda, es restringirà l’accés a Montserrat, on només es permetrà l’accés a aquelles persones que disposin d’una reserva prèvia o acreditació. De fet, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya va obrir una plataforma digital perquè els visitants acreditats a Montserrat puguin reservar un bitllet per l’Aeri o el Cremallera i només una setantena d’autobusos organitzats seran els únics vehicles que hi podran accedir.
Quasi 1.000 policies i guàrdies civils, molts de paisà, reforçaran la seguretat
La visita del Papa a Catalunya també comportarà el desplegament d’un ampli dispositiu policial dissenyat per a l’ocasió amb uns 5.600 efectius de diverses unitats de Mossos d’Esquadra i 500 més de la Guàrdia Urbana de Barcelona, que, segons Interior, s’activaran per oferir una “seguretat integral”. A aquests agents, s’hi sumaran 600 efectius de la Policia Nacional i 350 de la Guàrdia Civil, així com membres dels dispositius propis de Presidència i del Rei. Una de les seves principals funcions serà l’encapsulament i protecció del papamòbil quan el Sant Pare recorri els carrers de Barcelona abans de la seva arribada a la Sagrada Família, així com reforçar la seguretat a l’interior dels esdeveniments previstos a l’Estadi Olímpic i l’Abadia de Montserrat. “Molts membres de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil, segurament de paisà, estaran en un àmbit de control a l’interior, sempre per a la màxima protecció del Sant Pare”, va detallar el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, que també va explicar que l’Exèrcit de l’Aire i de l’Espai també oferirà protecció i seguretat amb les capacitats més sofisticades.