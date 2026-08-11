Santiago Segura ha denunciat estar patint l’assetjament d’una persona que es fa passar per la seva dona. Des de fa temps, diu, li envia fotografies despullada i publica fotos fetes amb la IA que la mostren, presumptament, en una actitud molt tendra amb ell quan ni tan sols el coneix en persona. Aquesta tal Encarni Segura s’ha obsessionat amb el director de cinema, un problema al que ell intenta no donar-li massa importància per intentar evitar que s’ho cregui massa i continuï per aquest camí. Ara, però, ho ha explicat en una entrevista a La Razón que treu a la llum la complicada situació que travessa per culpa d’aquesta fan.
“Cada dia m’envia missatges d’estima a les xarxes socials, cada dia“, explica. Li diu que “estima” la seva calba, que somia a fer l’amor amb ell, li envia fotos en les que se la veu fent-li petons o fotos d’ella despullada: “Imagineu-vos quin panorama“, ha lamentat Santiago Segura.
Ell mai no li respon per no alimentar aquesta dèria, però la situació no millora: “No li faig ni cas i no li faig cap like perquè ni tan sols la conec. Està obsessionada amb mi… No entenc la seva actitud i és una situació molt desagradable“, assegura. La dona, que deu tenir uns 30 anys, hauria fet el mateix amb un actor americà l’any passat i això el fa pensar que pot tenir problemes de salut mental. Ara mateix, li fa pànic trobar-se-la pel carrer algun dia: “És capaç de qualsevol cosa“.
A la dona de Santiago Segura no li fa cap mena de gràcia que estigui vivint això, és clar, com tampoc no li va agradar veure aquelles fotos falses on se’l veu fent-se petons amb aquesta noia: “Em va trucar alarmada preguntant-me què era allò i ja li vaig dir, que no la conec de res i que és un tema de molt mal gust. L’ignoro completament, però és que desgraciadament avui dia qualsevol pot muntar històries falses amb la IA. És una vergonya”, ha criticat.
Què opina Santiago Segura de la situació a Ceuta?
Més enllà d’aquesta situació, Santiago Segura ha volgut presumir dels bons números que ha obtingut l’última pel·lícula de Torrente que s’ha estrenat: “3.700.000 teleespectadors al cinema i uns altres tants a Netflix. És increïble“. I no es queda content amb això, ja que mentre la dona i les filles gaudeixen de les vacances ell s’ha quedat a Madrid mentre escriu el guió de la pròxima pel·lícula.
El director de cinema mai no s’ha caracteritzat per callar-se les coses, una sinceritat que ha tornat a demostrar quan el periodista li ha preguntat per la situació a Ceuta: “És una invasió, estan entrant a saco des del Marroc i crec que aquell país està darrere de tot el que està passant”. “Som un país de gilipolles. Al Marroc, robes un mòbil i t’estàs anys a presó. Aquí, mentrestant, entren per una porta i surten per l’altra“, afegeix. Considera que el món polític a Espanya s’ha “espatllat” i que seria un bon moment que Torrente entrés en acció.