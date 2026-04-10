Santiago Segura ha concedit una entrevista a La Revuelta que ha indignat bona part dels teleespectadors, ja que consideren que la televisió pública no li hauria de cedir un plató. L’han criticat per “feixista” i ell s’hi ha rebotat, és clar: “Hi ha hagut polèmica, però la culpa és meva perquè sempre parlo de més. Generalment no opino i no m’agrada molestar la gent, però m’estiren de la llengua”.
Com era d’esperar, David Broncano ha aprofitat tenir-lo com a convidat per intentar que respongués a les preguntes clàssiques del seu programa. El director de cinema no volia donar detalls concrets del seu patrimoni i ha explicat per què. No volia que a ningú li passés el que va passar-li a ell quan va sentir l’Aitana Sánchez-Gijón dient que tenia una vida sexual molt activa: “Jo em vaig sentir com una merda, em vaig sentir un ésser infrahumà”.
“He fet moltes pel·lícules, totes molt recaptatòries. He estat analitzant-ho i crec que no, que no convé que jo digui això. Quina necessitat tinc jo d’explicar el meu patrimoni? Que pot estar Resines veient-me i com se sentiria aquella criatura?”, ha deixat anar. Santiago Segura, però, ha acabat cedint mínimament i ha aportat una forquilla: “Jo crec que abans estava entre tu i Buenafuente, i ara pot ser que sigui la suma dels dos. Aventuro perquè tampoc no ho sé. No em va malament, no dic que no arribo a final de mes”.
Santiago Segura revela una anècdota molt tensa amb Pedro Almodóvar
En els últims dies, s’ha parlat molt sobre un possible enfrontament entre Santiago Segura i Pedro Almodóvar. Hi ha hagut un tuit de la discòrdia, on es deia “Santiago Segura destrossa Pedro Almodóvar” per la comparació de les recaptacions que han fet al cinema. El director de Torrente es mostra indignat, ja que insisteix que és “absurd, lleig i innecessari” que ens intentin enfrontar perquè és positiu que les dues pel·lícules estiguin a la cartellera.
Ha reconegut que és veritat que no tenen relació i que no parlen, però que li agradaria ser amic seu perquè el troba un director “brillant” que ha sabut triomfar internacionalment. No obstant això, ha sorprès que tragués a la llum que han mantingut alguna conversa “tensa”: “Recordo un dia, sortint dels cinemes Ideal de Madrid, quan jo m’havia aprimat molt després de Torrente, que em deia que no em quedava bé que els lletjos som igual de lletjos si estem grassos o prims”.
Una entrevista controvertida, però que ha servit perquè el director deixés anar unes quantes perles.