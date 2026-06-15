A una jornada de la declaració de l’expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero pel cas Plus Ultra, la seva defensa ha demanat marcar el terreny de l’interrogatori. El seu advocat ha sol·licitat a l’instructor de la causa, el titular del Tribunal Central d’Instància 2 de l’Audiència Nacional, José Luis Calama, centrar la declaració prevista per aquest dimecres a la peça central del “cas Plus Ultra”.
Així demana, que el jutge l’interrogui sobre el rescat de l’aerolínia, i no sobre les joies i el seu origen, ja que al·lega que necessita més temps. De fet, el magistrat el va imputar per contraban i delicte fiscal divendres passat arran d’un estudi pericial i de taxació de les joies. Un informe que valoraven les joies en mes d’1,3 milions d’euros que segons el jutge no havia declarat a l’Agència Tributària i que hauria passat a través de maleta diplomàtica.
Segons ha avançat al Cadena Ser, citant fonts de l’exlíder del PSOE, la defensa ja ha presentat l’escrit per tenir més marge i centrar la primera declaració en el rescat de la companyia aèria. En concret, sobre la seva suposafa influència per tal que el ministeri de Transports i l’executiu espanyol concedís una ajuda de 53 milions d’euros a l’aerolínia hispanoveneçolana en el marc de les ajudes i prèstecs durant la pandèmia. Una ajuda, val a dir, avalada pel Tribunal de Comptes i per la Comissió Europea. En conclusió, el magistrat considera que dels indicis recollits Zapatero seria el presumpte líder d’una “estructura estable i jerarquitzada de tràfic d’influències” per a “l’obtenció de beneficis econòmics”.
Un altre ajornament
De fet, el magistrat Calama ja va posposar la declaració, que en un principi, estava prevista pel dos de juny. Així, a petició de la defensa, va ajornar-la pel 16 i 17 de juny. Ara es podria encara posposar per a una altra jornada per abordar la declaració de la peça separada de les joies.