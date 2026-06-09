El cas Plus Ultra, que manté imputat l’expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, mira d’enfortir l’acusació. El titular del Tribunal Central d’Instància número 2 de l’Audiència Nacional, José Luis Calama, ha dictat una interlocutòria de poc més de dues pàgines i a la que ha tingut accés El Món, amb què demana permís als EUA per utilitzar el contingut d’un telèfon mòbil d’un directiu de l’aerolínia veneçolana, en possessió d’una agència de seguretat nord-americana per poder utilitzar-ho com a prova de la instrucció.
En concret, emet una comissió rogatòria internacional per utilitzar processalment la informació extreta del mòbil de Rodolfo Reyes, un dels principals imputats, per part del Homeland Security Investigations (HSI). De fet, part del contingut va ser traslladat a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal del Cos Nacional de Policia (UDEF) en el marc de la “cooperació policial internacional”.
El jutge admet que el material s’ha utilitzat com a element d’investigació, però interpreta que “resulta necessari determinar les condicions de la seva eventual incorporació al procés per poder ser utilitzat en el seu cas al plenari, com a mitjà de prova a tots els efectes processals“. De fet, considera que la col·laboració policial ha permès aportar informació “rellevant” per una “investigació transnacional iniciada el 2018 contra una xarxa d’empresaris veneçolans i persones políticament exposades dedicada al blanqueig de capitals, la corrupció i ocultació d’actius”.
Des de 2021
El jutge demana a l’agència nord-americana la informació que va obtenir el 2021 de Reyes, inicialment sobre estraperlo, però que després va derivar cap a blanqueig arran de les comunicacions interceptades del mòbil que els investigadors interpreten com a instruccions per moure fons il·lícits i coordinar pagaments il·legals. En aquest punt l’HSI va considerar que una part era rellevant per a la investigació espanyola sobre Plus Ultra. D’aquí que els missatges es poden presentar com a prova al fiscal i al tribunal, i per això el magistrat demana cooperació internacional per poder utilitzar la informació del dispositiu de Reyes com a prova i no només com a material d’investigació.