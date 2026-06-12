Si el PSOE no tenia prou brou, en té tres tasses. El titular del Tribunal Central d’Instància 2 de l’Audiència Nacional, José Luis Calama, ha decidit obrir una peça eparada del cas Plus Ultra per investigar l’expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero per delictes fiscals i contraban. Tot plegat arran de les joies que la policia va confiscar durant l’escorcoll del passat 19 de maig a l’oficina de l’exlíder del PSOE. Unes joies que segons la interlocutòria del jutge, no se’n pot demostrar l’origen ni “actualment no es pot justificar”. A més, el jutge recorda que la taxació ordenada ha estimat el seu valor e 1.323.915 euros.
En una resolució, de sis pàgines i a la que ha tingut accés El Món, Calama acordaa notificar a Rodríguez Zapatero els càrrecs a través dels seus representants legals, perquè en prengui nota i pugui exercir el seu dret a la defensa. De fet, l’expresident espanyol estava citat a declarar el pròxim 17 de juny. El magistrat acumula aquestes dues noves imputacions a la seva compareixença. El magistrat remarca que la possessió de bens de luxe d’alt valor que “no tenen traçabilitat fiscal respecte la seva adquisició”, és a dir, sense factures són indicis “objectius i racionals de la possible existència d’un frau fiscal”.
Hisenda, el següent
En aquest context, el jutge indica que la “possible manca de proves sobre la compra de les joies podria donar dret a l’Agència Tributària a atribuir una guany de capital no declarat a la declaració de l’impost sobre la renda”. Per tant, considera plausible que hi hagi una “responsabilitat tributària eludida que supera el llindar establert, que és de 120.000 euros”. “Aquests fets, prima facie, podrien constituir un delicte contra la Hisenda Pública, tal com es preveu i castiga als articles 305 i següents del Codi Penal”, apunta la interlocutòria.
Per altra banda, Calama argumenta que aquestes joes podrien constituir un delicte de contraban “en la mesura que la introducció, la possessió o la circulació dins del territori nacional de joies amb un valor total d’aproximadament 1.323.915 €, sense prova del pagament dels drets de duana, dels impostos especials o dels impostos associats a la seva importació, constitueix una prova objectiva que aquests béns podrien haver entrat al territori duaner de la Unió Europea eludint els controls i les obligacions fiscals exigits”. Per tot plegat, el jutge obre una peça separada i fa una clau de volta més en el cas i en el setge al PSOE i Pedro Sánchez.