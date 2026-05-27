L’esclat del cas Plus Ultra i les imputacions a l’expresident del govern espanyol i exlíder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, han posat en una situació molt complicada el govern espanyol. L’executiu de Pedro Sánchez està àmpliament esquitxat pels escàndols de corrupció i això ja fet que l’oposició liderada del PP hagi trobat una veta de la qual poder treure rèdit polític.
Sense anar més lluny aquest mateix dimecres 27 de maig l’UCO ha entrat a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid en una operació en la qual la Guàrdia Civil buscaria indicis de finançament il·legal del partit per ordre de l’Audiència Nacional relacionat amb el cas Leire. Uns fets que han provocat que el cap de l’oposició i líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi sortit a demanar eleccions anticipades al govern espanyol. Segons el líder popular no queda “més remei” que convocar eleccions i “donar la paraula als espanyols immediatament”. En declaracions fetes al Congrés dels Diputats i recollides per l’ACN el cap de l’oposició ha mantingut el to dura contra el govern espanyol i el cap de l’executiu i líder del PSOE, Pedro Sánchez i ha assegurat que es viu una “situació agònica” que espera que faci canviar de parer l’opinió dels socis de govern del PSOE i poder tirar endavant una moció de censura en cas de no convocar-se eleccions anticipades. “Els meus plans els tinc clars, i he dit que faré tot el possible perquè canviï el govern”, ha etzibat Feijóo qui ha assegurat que estan “posant en qüestió la decència no només del govern, que és indecent, sinó també del PSOE, que Sánchez ha portat a la indecència, i comencem a tenir risc de contagi. No queda més remei que donar la paraula als espanyols de manera immediata”.
Feijóo demana que els socis de govern retirin els suports a Sánchez
Un Feijóo que també ha interpel·lat els socis de govern, a qui ha demanat que retirin el suport a l’executiu de Sánchez per poder tirar endavant una moció de censura o obligar Sánchez a convocar eleccions. “Jo espero que puguin canviar els plans dels socis que estan fent costat a un Govern que empesta” ha etzibat el líder popular qui ha assegurat que des del PP faran “tot el possible perquè acabi el Govern”.