Fins i tot l’organisme més poderós de l’Estat espanyol necessita una guia, un mapa, una mena de manual d’instruccions. I de tant en tant ha de renovar-se per adaptar-se a les noves formes lingüístiques i nous llenguatges. Cal tenir present que no només és important què es diu sinó com es diu, s’explica o es raona per escrit una decisió judicial. Amb aquesta intenció, la sala de govern del Tribunal Suprem va decidir en la reunió plenària del passat 20 d’abril nomenar una comissió per “elaborar un llibre d’estil de redacció de les resolucions del Tribunal Suprem”. Així ho certifica l’acta de la reunió a la qual ha tingut accés El Món.
Els magistrats han nomenat un ponent per tal que coordini el projecte. En aquest cas, serà el veterà magistrat especialitzat en contenciós administratiu -l’anomenada “infanteria del dret”- Eduardo Calvo Rojas, que fa de jutge al Suprem des de l’any 2005. De fet, la proposta d’elaboració d’aquest llibre d’estil es justifica perquè el pròxim 16 de desembre es compliran 10 anys del primer manual i l’alta magistratura entèn que cal adaptar-lo, perfilar-lo i, sobretot, renovar-lo amb el rerefons de les noves formes de comunicar els diversos tràmits processals.
Una comissió
D’aquesta manera, el govern de l’alta magistratura que presideix Isabel Perelló ha posat en marxa els mecanismes, el personal i els recursos per tirar endavant la iniciativa que s’ha batejat com Actualització del promptuari d’estil del Tribunal Suprem així com la seva guia breu. Com la majoria d’inicitatives que es porten a terme en l’àmbit de l’administració, també s’ha articulat una comissió de treball amb els presidents de les sales civil, Ignacio Sancho; penal, Andrés Martínez Arrieta; Contenciós Administratiu, Pablo Lucas Murillo; Social, Concepción Rosario i militar, Jacobo Barja, així com el vicepresident del Suprem, Dimitry Berberoff, i altres magistrats de diferents sales, als quals s’afegeixen lletrats del gabinet tècnic i lletrats de l’Administració de Justícia. Per recollir suggerències, aportacions i idees, l’actual llibre d’estil s’enviarà al gruix de magistrats, lletrats i cos tècnic abans que el coordinador de la tasca proposi el “nou llibre d’estil”.