Com un sol bloc. El ple del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha avalat aquest matí per unanimitat que la fiscal Teresa Peramato sigui Fiscal General de l’Estat. Així ho ha decidit en una reunió extraordinària del plenari. Una decisió que contrasta amb la que van prendre el mateix Consell, el 30 de novembre de 2023, quan Álvaro Garcia Ortiz va ser reelegit pel mateix càrrec. Va ser aleshores quan el CGPJ va optar per no fer costat al govern de Pedro Sánchez en el seu nomenament i declarar que no era idoni pel càrrec.
En tot cas, aquest matí i després de la dimissió de Garcia Ortiz, comunicada oficialment dilluns arran de la seva condemna per revelació de secrets dictada pel Tribunal Suprem d’ara fa gairebé dues setmanes, el Consell ha accelerat el relleu. De fet, el Poder Judicial ha de complir el tràmit d’audiència, obligat però no vinculant, de la Constitució i de la Llei Orgànica del Poder Judicial.
D’aquesta manera, consideren que la fins ara la fiscal de Sala Cap de la Secció Penal de la Fiscalia del Tribunal Suprem i fiscal de Sala Delegada per a la Protecció i Tutela de les Víctimes en el Procés Penal, Teresa Peramato, “reuneix els requisits i els mèrits” per ser nomenada Fiscal General. Peramato va ser proposada aquest dimarts per la Moncloa.
Relleu ràpid
Amb l’aval del CGPJ, i per unanimitat, el govern de Pedro Sánchez ja pot tirar endavant amb el nomenament i tramitar amb rapidesa el relleu d’una de les institucions constitucionals de l’Estat. Peramato és llicenciada en Dret per la Universitat de Salamanca. Va ingressar a la Carrera Fiscal el 1990. Després del seu pas per les Fiscalies de Tenerife, Valladolid i Barcelona, es va incorporar a la Fiscalia de Madrid, destinació en què, el 2005, va ser nomenada fiscal delegada per a la Secció de Violència Sobre la Dona. Cinc anys després va ser nomenada fiscal adscrita a la fiscal de Sala contra la Violència sobre la Dona, el 2018 va passar a ocupar el càrrec de fiscal adscrita a la Fiscalia davant el Tribunal Constitucional, el 2021 va ser promoguda a la categoria de fiscal de Sala i nomenada Fiscal de Sala contra la Violència sobre la Dona i al gener la Fiscalia del Tribunal Suprem.