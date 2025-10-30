Ni dos dies de marge. Tot just l’endemà que el ministre de Justícia i impulsor de les reformes de la justícia espanyola, Félix Bolaños, presentés la llei que preveu que els fiscals, i no els jutges, instrueixin les causes –a més de modificacions substancials sobre com accedir a la carrera judicial i fiscal–, els jutges han emès els primers senyals d’advertència. A més, en un entorn marcat per l’encesa guerra civil en el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), que ha provocat canvis de bàndol, propostes de dimissió i comunicats duríssims del sector progressista cap a la presidenta de la institució, la magistrada i presidenta del Tribunal Suprem, Isabel Perelló.
El primer avís ha estat sobre l’oferta que Bolaños ha avançat d’obrir una convocatòria per a 120 jutges a la pròxima promoció a la carrera judicial. Una proposta que ja ha tingut resposta de la nova comissió permanent del Consell, és a dir, el nucli dur que remena les cireres a l’entitat, que es va reunir aquest dimecres a Sant Sebastià. Una nova comissió permanent que bascula ara cap al sector conservador més dur de la magistratura i més opositor al govern de Pedro Sánchez. L’avís ha estat clar, amb 120 places no n’hi ha prou i, per tant, deixen la porta oberta a col·lapsar la reforma judicial i processal esperonada per la Moncloa.
Ja ho van avisar
A través d’un comunicat, el CGPJ recorda i “reitera” el que va manifestar Perelló en el discurs d’obertura de l’any judicial, el 5 de setembre passat, quan va reclamar “l’augment necessari del nombre de jutges, sense detriment dels principis d’igualtat, mèrit i capacitat, per equiparar Espanya amb la mitjana de jutges per habitant dels estats del Consell d’Europa”.
Així, han remès un missatge a Bolaños: “L’òrgan de govern dels jutges considera que les 120 places autoritzades pel Ministeri de Justícia per a la pròxima convocatòria resulten insuficients no només per cobrir les necessitats ja advertides a la planta judicial, sinó també per assumir els nous reptes de l’ambiciós model d’imminent implantació“. Un avís a navegants.
Si amb el nombre de jutges no n’hi hagués prou, la Comissió Permanent també avisa que la Llei Orgànica 1/2025, que reordena les jurisdiccions i els jutjats exigirà “grans inversions” per adaptar les infraestructures judicials al nou model que ja s’ha començat a implantar. Per això, reclama ja a l’administració executiva “disposar de la liquiditat necessària per afrontar les adquisicions i reubicacions més senzilles” i mantenir un “diàleg permanent” amb les presidències dels Tribunals Superiors de Justícia que han de fiscalitzar l’aplicació dels canvis.