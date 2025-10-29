Una nota de premsa encén encara més la guerra interna del CGPJ

La brega dins el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) no només no es pacifica, sinó que s’incrementa. Després de la crisi pel repartiment de les comissions i el trencament del pluralisme dins l’òrgan de direcció de jutges i magistrats, ara una nota de premsa oficial del CGPJ ha sollevat encara més els ànims del sector progressista, el sector que més ha perdut en aquesta darrera batalla. Així els vocals Ángel Arozamena Laso, Lucía Avilés Palacios, Ricardo Bodas Martín, Esther Erice Martínez, Bernardo Fernández Pérez, José Mª Fernández Seijo, Inés Herreros Hernández, Luis Martín Contreras i Argelia Queralt han signat un comunicat on mostren el seu “profund desacord” amb la nota de premsa que es va publicar ahir que explicava la renovació de les comissions del CGPJ.
El comunicat, duríssim en el to, retreuen que la nota “no ha estat consensuada ni aprovada pel Ple, per la qual cosa no representa la posició del Consell General del Poder Judicial, sinó una versió unilateral elaborada per la presidenta”. De fet, interpreten que Isabel Perelló, juntament amb el magistrat tarragoní, Carlos Hugo Hurtado, han deixat plantat el sector progressista, al que en principi pertanyien i garantien el consens. En el comunicat, els vocals progressistes avisen que la Llei Orgànica del Poder Judicial exigeix que els vocals de les comissions siguin elegits anualment pel Ple, “però no imposa la renovació anual de la seva composició, llevat de la Comissió Permanent. “La presidenta ha convertit aquesta interpretació lliure en una imposició inèdita, trencant el consens assolit el 2024 i alterant el funcionament estable de les comissions”, critiquen els vocals.
“Procediment arbitrari”
El comunicat que analitza la nota de premsa amb què es comunica el canvi en les comissions assegura que el procediment seguit ha estat “arbitrari i contrari a la pràctica institucional”. “Se’ns va exigir incloure noms de vocals de l’altre grup a les nostres propostes, malgrat que la presidenta havia instruït el contrari i que els acords previs fixaven un repartiment equilibrat”, indiquen. Una situació que va portar a una votació final després de tot just “uns minuts de deliberació i va donar lloc a una composició tancada i desequilibrada, aprovada amb els vots del bloc conservador, el vocal Preciado i la presidenta”. Sobretot en la composició de la comissió permanent, és a dir, l’òrgan que remena les cireres dins el poder judicial.
“Lluny de mantenir els equilibris inicials, el resultat ha suposat una clara ruptura del pluralisme intern: s’han marginat vocals progressistes de comissions en què exercien la seva tasca, s’ha consolidat una majoria conservadora a la Permanent i s’ha ignorat l’experiència i l’especialització de diversos membres”, emfatitzen. “Tot plegat configura una lògica d’exclusió i control, aliena a l’esperit de col·legialitat que ha de regir l’òrgan de govern del poder judicial”, critiquen sense embuts. Una situació que, a parer dels vocals progressistes, ha comportat que la presidenta “esberli les condicions de confiança i respecte personal que ella mateixa va proclamar a l’inici del mandat”.
“El que ha passat no és una mera reorganització interna: constitueix la ruptura deliberada del consens que havia permès el funcionament equilibrat del Consell durant el primer any”, alerten. Els vocals “lamenten” el que titllen de “reculada, que soscava la legitimitat institucional del CGPJ i distorsiona la seva imatge pública”. I acomiaden el comunicat amb un contundent: “Reafirmem, davant de qualsevol intent d’instrumentalització, el nostre compromís amb un Consell plural, transparent i fidel al seu mandat constitucional de garantir la independència judicial i el bon servei públic de la justícia”.