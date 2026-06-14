El titular del Tribunal Central d’Instància número 5 de l’Audiència Nacional, Santiago Pedraz, dictava recentment una interlocutòria que feia esclatar el cas Leire, sobre la suposada claveguera del PSOE organitzada per torpedinar investigacions contra el PSOE, Pedro Sánchez i el seu entorn. La resolució de Pedraz situava l’inici de les activitats més dures de la trama –que, a criteri del jutge, dirigia Santos Cerdán i coordinava Leire Díez– el 24 d’abril de 2024, just quan Pedro Sánchez va remetre una “carta a la ciutadania” informant que desconnectava durant cinc dies per reflexionar si continuava o no al càrrec, després que el jutge Juan Carlos Peinado, titular del Jutjat d’Instrucció 41 de Madrid, obrís la causa contra la seva dona, Begoña Gómez.
Han passat més de dos anys i el cas obert per Peinado ha continuat minant la Moncloa i ha estat munició per a una oposició instal·lada en la guerra permanent contra Pedro Sánchez, amb un extraordinari setge judicial a la formació i als seus dirigents. Aquest dilluns, Begoña Gómez està citada a l’audiència preliminar, és a dir, l’antiga sessió de qüestions prèvies, on s’han de dirimir possibles vulneracions de drets fonamentals o de garanties processals i debatre la competència de l’òrgan judicial que pertoqui per llei: en aquest cas, l’instructor demana que el judici sigui a través d’un tribunal popular, per la llei del jurat.
La lectura política del cas és imprescindible per entendre la situació. Fer seure al banc dels acusats la dona d’un president del govern espanyol no és una qüestió fútil, i més quan la fiscalia demana l’arxivament de la causa. Precisament, un dels fets més sorprenents és que l’opinió publicada d’esquerres de Madrid s’ha adonat que el cas se sustenta per les acusacions populars, autèntiques fiscalies a l’ombra, com són Hazte Oír, Vox, el parasindicat Manos Limpias, Iustitia Europa o Movimiento de Regeneración Política de España. Totes ubicades en l’espai de la dreta extrema. Curiosament, aquesta mateixa esquerra, en el cas de la causa del Procés, en què també hi havia Vox com acusació popular, no va llançar cap crítica. Fins i tot en casos escandalosos com el manteniment de la presó provisional del conseller Joaquim Forn, que es va prolongar malgrat que la fiscalia en demanava la llibertat perquè Vox va demanar-ho al jutge instructor, Pablo Llarena.
Un ambient hostil
El jutge ja ha avisat que Gómez haurà d’assistir a l’audiència preliminar en persona. En cas contrari, donarà ordres a la força pública perquè la detingui i la porti davant la seva presència. La cita arriba en un moment especialment delicat en la salut política del PSOE. El cas Plus Ultra, que té com a principal investigat José Luis Rodríguez Zapatero, cada cop s’embolica més. Divendres el magistrat instructor ampliava els delictes d’imputació afegint-hi un de delicte fiscal i un de contraban, per les joies confiscades per la UDEF en els escorcolls judicials al seu despatx. A més, el cas Leire va obrint noves finestres de com funcionava la pretesa trama.
Tot plegat a l’espera de la sentència del cas Mascaretes, amb José Luis Ábalos com a màxim inculpat, l’evolució del cas Cerdán i, a sobre, l’anunci que el Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional tindran una feina delicada, a la vista que tot apunta que el 16 de juliol el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) avalarà la llei d’amnistia, cosa que pot obrir un nou xoc entre els poders de l’Estat. L’ambient és hostil al PSOE i més quan el Consell General de Poder Judicial (CGPJ) ha desestimat la queixa que va presentar el ministre de Justícia, Félix Bolaños, pel comportament del jutge Peinado.
La batalla política tornarà al jutjat a partir d’aquest dilluns per aquesta compareixença inèdita de la dona del president del Consell de Ministres. L’audiència preliminar també podria coincidir amb una notícia que fa temps que s’espera, i és que el jutge Pedraz imputi al PSOE, com a partit, en el cas Leire, un cop s’hagi aportat explicada la documentació aconseguida durant l’entrada i escorcoll a la seu estatal de la formació al carrer Ferraz de Madrid. La combinació és explosiva i pot obrir una nova fase de rudesa política i mediàtica contra els socialistes.
Un judici extravagant
El jutge Peinado té com a objectiu imposar la pena del telenotícies no només amb l’entrada als jutjats de Gómez, sinó fer-la seure al banc dels acusats. En la resolució de convocatòria, es va preocupar de deixar clar que utilitzaria la força pública si no es presentava. De fet, considera que hi ha raons, com ara les penes a les quals s’enfronta, que la convidarien a eludir l’acció de la justícia. Fins i tot, es va modificar l’hora de la citació per les sis de la tarda, perquè l’advocat de Gómez, l’exministre de l’Interior Antonio Camacho, tenia una vista al matí. La mateixa insistència de Peinado per Gómez la sosté per als altres dos encartats en el cas, l’assessora de la muller de Sánchez, Cristina Álvarez, i l’empresari Juan Carlos Barrabés.
El jutge va proposar que Begoña Gómez sigui jutjada per un jurat per presumptes delictes d’apropiació indeguda, tràfic d’influències, corrupció en els negocis i infracció de marca. Tot plegat per suposadament apropiar-se d’un sistema operatiu informàtic per influir en contractes com a codirectora de la Càtedra de Transformació Social Competitiva de la Universitat Complutense de Madrid (UCM) i modificar el plec de càrrecs per beneficiar les empreses de Barrabés. Unes acusacions que Gómez ha negat des del minut zero. El cas ha obligat a personar-se com a acusació particular la mateixa UCM.
Fins a 24 anys de presó
La línia de defensa de Gómez és l’absolució. El seu advocat va presentar un escrit on raonava que cap dels fets imputats era constituïu de delicte. I, a més, afegia que les acusacions actuaven amb “mala fe” i temeritat, que segons el lletrat “s’ha posat de manifest durant tot el procés d’instrucció”. En definitiva, l’advocat Camacho raona que “hi ha una inexistència absoluta de prou base indiciària des de l’inici”. Si fa o no fa, com el ministeri públic, que demana l’arxivament de la causa. De fet, la fiscalia ja ha avançat que demanarà l’absolució dels tres acusats en cas que l’Audiència de Madrid corrobori la decisió del jutge d’anar a judici.
Les acusacions no s’hi posen per poc. Així, demanen fins a 24 anys de presó per a Gómez, la prohibició de la sortida del país i la retirada del passaport per un evident risc de fuga a la vista de les penes demanades. Hazte Oír també demana 22 anys de presó per a l’assessora de Gómez a la Moncloa, Cristina Álvarez, per presumpta malversació i per ser “cooperadora necessària” en la resta de delictes que també atribueixen a la dona del president. I també demanen sis anys per a l’empresari Juan Carlos Barrabés, pels suposats delictes de trànsit d’influències i corrupció en els negocis.