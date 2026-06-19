Quan tothom espera el seu pronunciament sobre les mesures cautelars, el jutge del cas Begoña Gómez, ha fet un pas més. El magistrat Juan Carlos Peinado ha obert una nova peça separada en el sumari per indagar en els contractes de l’empresari Juan Carlos Barrabés, també investigat. L’instructor ha dictat sengles providències on decideix obrir una subtrama del cas per dos delictes : presumpta prevaricació i frau d’interessos de la Unió Europea (UE). Una decisió que raona arran d’un ofici de la Fiscalia Europea en què apunta a una possible afectació de fons públics de Brussel·les.
La decisió arriba després que dilluns se celebrés l’audiència preliminar amb el ministeri fiscal, que reclama l’arxiu de la causa, i les acusacions populars que van reclamar la retirada del passaport de Gómez. Una decisió que el jutge encara no ha pres. De fet, s’esperava que en un termini de 24 hores decidís sobre la prohibició de sortir de l’Estat, de la dona del president espanyol, Pedro Sánchez. El cas, després de dos anys i mig, continua creixent, tot i les peticions d’arxiu del ministeri públic i de la defensa.
Però lluny de donar carpetada al cas, el magistrat va proposar que Begoña Gómez sigui jutjada per un jurat per presumptes delictes d’apropiació indeguda, tràfic d’influències, corrupció en els negocis i infracció de marca. Tot plegat per suposadament apropiar-se d’un sistema operatiu informàtic per influir en contractes com a codirectora de la Càtedra de Transformació Social Competitiva de la Universitat Complutense de Madrid (UCM) i modificar el plec de càrrecs per beneficiar les empreses de Barrabés. Unes acusacions que Gómez ha negat des del minut zero. El cas ha obligat a personar-se com a acusació particular la mateixa UCM.
Fins a 24 anys de presó
Les acusacions, totes ubicades a l’espai de la dreta extrema, reclamen duríssimes penes als investigats. Així, demanen fins a 24 anys de presó per a Gómez. Hazte Oír també demana 22 anys de presó per a l’assessora de Gómez a la Moncloa, Cristina Álvarez, per presumpta malversació i per ser “cooperadora necessària” en la resta de delictes que també atribueixen a la dona del president. I també demanen sis anys per a l’empresari Juan Carlos Barrabés, pels suposats delictes de trànsit d’influències i corrupció en els negocis. Barrabés és clau per justificar l’obertura de la peça separada.