El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, segueix amb la seva guerra judicial amb el jutge d’instrucció 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado; qui va processar la seva dona, Begoña Gómez, per quatre delictes com malversació, tràfic d’influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. Sánchez ha apujat el to contra el jutge instructor de la causa contra la seva parella i ha assegurat que el que li demana al poder judicial “és que faci justícia. I com que estic convençut que el temps posarà tot i tothom al seu lloc, doncs no he de dir res més. Continuem”.
En una roda de premsa després de la seva visita institucional a la Xina, i recollida per l’ACN, Sánchez s’ha mostrat bel·ligerant contra el jutge que investiga la seva dona i des de la Moncloa ja es van afanyar el passat dilluns a carregar contra la interlocutòria de Peinado assegurant que la comparació dels fets investigats amb comportaments “propis de règims absolutistes” és indignant.
Begoña Gómez, processada per quatre delictes
El passat dilluns Peinado va finalitzar la instrucció del cas contra la dona del president espanyol per suposades irregularitat en la creació d’una càtedra a la Universitat Complutense de Madrid, l’ús d’una assessora de la Moncloa per a assumptes personals i l’apropiació indeguda d’un software. Segons el jutge Peinada, Gómez s’hauria aprofitat de la seva posició com a dona del president espanyol per aconseguir avantatges en la creació i el finançament d’aquest càtedra. El titular del jutjat d’instrucció 41 de Madrid també assenyala que un patrocini empresarial de la càtedra hauria estat una “retribució encoberta” vinculada a futurs beneficis en adjudicacions públiques. Per aquests fets Peinado va acordar processar Gómez pels suposats delictes de malversació, tràfic d’influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda.