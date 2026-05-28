Els experts en habitatge al·lucinen amb la casa prefabricada d’Amazon: de dues plantes i per menys de 12.000 euros

El mercat immobiliari està pels núvols, però Amazon acaba de llançar una bomba que ningú veia venir. Si pensaves que tenir una casa pròpia era un somni impossible, prepara’t perquè la solució ve en un paquet autoexpandible.
No és una broma ni un error del sistema. El gegant del comerç electrònic ha decidit liquidar un dels seus productes estrella: una casa prefabricada de dues plantes que està deixant tothom amb la boca oberta. (I sí, nosaltres també hem mirat el preu dues vegades per si de cas).
Per tan sols 11.914 euros, pots aconseguir una estructura que desafia tota lògica arquitectònica tradicional. Ja no parlem de simples casetes de jardí, sinó d’un autèntic habitatge de dos nivells llest per a instal·lar.
El que més ens fascina és la seva capacitat de metamorfosi. És una casa expandible, el que significa que arriba compacta i, una vegada al terreny, desplega tot el seu potencial. És gairebé com un truc de màgia, però amb ciments d’acer.
Sis dormitoris i espai de sobres
Si et preocupa l’espai, deixa de fer-ho. Aquesta joia compta amb sis dormitoris, una xifra impensable per a qualsevol pis de ciutat avui en dia. Està dissenyada per a famílies nombroses o per a qui somia amb tenir el seu propi estudi, gimnàs i cambra de convidats en un sol lloc.
La distribució no escatima en detalls. Inclou una cuina funcional i un bany complet, tot sota una estructura d’acer galvanitzat que garanteix resistència davant les inclemències del temps.
La clau d’aquest èxit de vendes és la seva facilitat de muntatge. Encara que sembli una obra d’enginyeria complexa, el sistema està pensat per a ser intuïtiu. (Això sí, et recomanem comptar amb un parell de mans extres i una mica de paciència per al dia de l’estrena).
Estem parlant d’un disseny modern, amb línies netes i molta llum natural. No és només un refugi; és una declaració d’intencions sobre com viurem en el futur pròxim.
On és la lletra petita?
Segurament t’estaràs preguntant com és possible aquest preu. La clau resideix en el material i la producció en sèrie. En ser estructures modulars, els costos es redueixen dràsticament en comparació amb la construcció de maó de tota la vida.
Tanmateix, hi ha una cosa que has de tenir molt clara abans de prémer el botó de comprar: el terreny. Demanes una parcel·la que compleixi amb la normativa urbanística de la teva zona. No pots deixar anar aquesta mansió a qualsevol lloc sense els permisos pertinents.
Abans de llançar-te, consulta amb un tècnic municipal sobre el sòl on penses posar-la. Evitaràs sustos legals i podràs gaudir de la teva nova mansió amb total tranquil·litat.
Un altre detall important és el tema de les connexions. La casa ve preparada, però tu hauràs de gestionar les altes d’aigua, llum i sanejament amb els proveïdors locals. És el “peatge” per aconseguir un estalvi de més de 100.000 euros en el teu habitatge.
Ens encanta la idea que aquest tipus d’habitatges democratitzi l’accés a una propietat. És ideal per a una segona residència al camp o fins i tot per a col·locar-la en aquest terreny familiar que porta anys mort de riure.
Et imagines rebre la teva casa per correu? Sembla ciència-ficció, però és la realitat actual. La logística d'Amazon s'encarrega de deixar el kit a la teva porta, i a partir d'aquí, el límit és la teva imaginació.
És una inversió intel·ligent, especialment veient com està el lloguer. En menys de dos anys, la casa està més que amortitzada.
