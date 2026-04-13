L’ofensiva judicial contra l’entorn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, continua sumant nous capítols. Ara, després dels seus col·laboradors estrets com Santos Cerdán i José Luis Ábalos serà la seva dona, Begoña Gómez la que se sotmetrà al Via Crucis judicial. El jutge Juan Carlos Peinado processa Gómez pels suposats delictes de malversació, tràfic d’influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda de marca.
Així doncs, el titular del jutjat número 41 de Madrid ha evitat processar Gómez pel delicte d’intrusisme professional mentre que també ha acordat processar l’assessora de Gómez a la Moncloa Cristina Álvarez i l’empresari Carlos Barrabés. Amb el processament de Gómez, Álvarez i Barrabés Peinado tanca la instrucció després de dos anys d’investigació després que el sindicat Manos Limpias presentés una denúncia contra la dona del president espanyol per la seva activitat professional amb empresaris i la Universitat Complutense de Madrid (UCM). La denúncia inicial, a més, es va ampliar amb la interposició de querelles contra Gómez per part de Vox i l’organització ultra Hazte Oír.