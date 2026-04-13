La ofensiva judicial contra el entorno del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, sigue sumando nuevos capítulos. Ahora, después de sus colaboradores cercanos como Santos Cerdán y José Luis Ábalos, será su esposa, Begoña Gómez, quien se someterá al vía crucis judicial. El juez Juan Carlos Peinado procesa a Gómez por los supuestos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca.

Así pues, el titular del juzgado número 41 de Madrid ha evitado procesar a Gómez por el delito de intrusismo profesional, mientras que también ha acordado procesar a la asesora de Gómez en la Moncloa, Cristina Álvarez, y al empresario Carlos Barrabés. Con el procesamiento de Gómez, Álvarez y Barrabés, Peinado cierra la instrucción después de dos años de investigación tras que el sindicato Manos Limpias presentara una denuncia contra la esposa del presidente español por su actividad profesional con empresarios y la Universidad Complutense de Madrid (UCM). La denuncia inicial, además, se amplió con la interposición de querellas contra Gómez por parte de Vox y la organización ultra Hazte Oír.