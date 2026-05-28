Melody ha revolucionado el plató de El Hormiguero con su energía habitual y todos los titulares que ha soltado. La cantante ha sorprendido muchísimo cuando ha sacado a la luz, por ejemplo, que la han contratado para actuar en la gala musical de la final del Mundial de Fútbol. Lo gestionó en una reunión en Nueva York que la puso muy nerviosa, hasta el punto que estuvo llorando «toda la noche» previa al viaje. Sin embargo, no estaba emocionada por la actuación en sí… sino por el traslado hasta la ciudad americana. Y es que, por primera vez, ha confesado públicamente tener pánico a los aviones: «Tengo un problema serio con esto de volar«.

Dice que lo pasa «muy mal» y sabe que tiene que solucionarlo para poder dejar atrás esta fobia: «Lo paso fatal… especialmente cuando el avión tiene que despegar y siento que el motor empieza a hacer ese ruido tan fuerte. Siempre pienso que se calentará y moriremos». Sin embargo, también le dan miedo las turbulencias o el momento en que el avión está tomando altura: «Mi hermano siempre me dice que no volverá a sentarse conmigo porque lo pongo nervioso«.

Como ocurre muchas veces, a ella también le aparecen videos de aviones estrellándose o con problemas en el móvil. ¿Qué truco utiliza cuando tiene que viajar? Ponerse los cascos y decirle a las azafatas que está llorando porque está «emocionada» antes de la publicación de su nuevo tema.

Pablo Motos, sorprendido por los miedos de Melody | Antena 3

Melody recuerda su paso por Eurovisión

Muchos conocen a Melody por su paso reciente por Eurovisión, cuando representó a España con el tema Esa Diva desde el escenario de este festival europeo de la canción. Las cosas con TVE no terminaron demasiado bien y ahora ha confesado que su experiencia fue más dura de lo que podía parecer. Ahora que ha participado en El Desafío, el programa de pruebas físicas y mentales de Antena 3, tiene claro que volvería a pasar por esta experiencia: «El Desafío tiene tela, pero es más duro Eurovisión«.

También es cierto que cuando la llamaron para participar en este programa, ella no estaba preparada para afrontar un reto así: «Anímicamente me sentía muy bajita y muy tocada«. Desde Antena 3, sin embargo, terminaron convenciéndola y ha acabado mostrando una parte de ella que cree que «casi nadie» conoce: «Este es un programa que saca lo mejor y lo peor de ti porque siempre estás al límite. En alguna prueba he llorado como un bebé».

Todos los titulares que ha soltado Melody en El Hormiguero | Antena 3

Una entrevista en la que ha sacado a la luz uno de sus miedos y que también aprovecha para promocionar su participación en un programa que está teniendo muy buena audiencia porque ponen a prueba a los famosos.