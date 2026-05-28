Melody ha revolucionat el plató d’El Hormiguero amb la seva energia habitual i tots els titulars que ha deixat anar. La cantant ha sorprès moltíssim quan ha tret a la llum, per exemple, que l’han contractat per actuar en la gala musical de la final del Mundial del Futbol. Ho ha gestionat en una reunió a Nova York que la va posar molt nerviosa, fins al punt que va estar plorant “tota la nit” prèvia al viatge. Ara bé, no estava emocionada per l’actuació en si… sinó pel trasllat fins a la ciutat americana. I és que, per primera vegada, ha confessat públicament tenir pànic als avions: “Tinc un problema seriós amb això de volar“.
Diu que ho passa “molt malament” i sap que ha de solucionar-ho per poder deixar enrere aquesta fòbia: “Ho passo fatal… especialment quan l’avió ha d’enlairar-se i sento que el motor comença a fer aquell soroll tan fort. Sempre penso que s’escalfarà i morirem”. Ara bé, també li fan por les turbulències o el moment en què l’avió està agafant altura: “El meu germà sempre em diu que no tornarà a seure amb mi perquè el poso nerviós“.
Com passa moltes vegades, a ella també li surten vídeos d’avions estrellant-se o amb problemes al mòbil. Quin truc fa servir quan ha de viatjar? Posar-se els cascos i dir-li a les hostesses que està plorant perquè està “emocionada” abans de la publicació del seu nou tema.
Melody recorda el seu pas per Eurovisió
Molts coneixen Melody pel seu pas recent per Eurovisió, quan va representar Espanya amb el tema Esa Diva des de l’escenari d’aquest festival europeu de la cançó. Les coses amb TVE no van acabar massa bé i ara ha confessat que la seva experiència va ser més dura del que podia semblar. Ara que ha participat a El Desafío, el programa de proves físiques i mentals d’Antena 3, té clar que tornaria a passar per aquesta experiència: “El Desafío té tela, però és més dur Eurovisió“.
També és cert que quan van trucar-la per participar en aquest programa, ella no estava preparada per afrontar un repte així: “Anímicament em sentia molt baixeta i molt tocada“. Des d’Antena 3, però, van acabar convèncer-la i ha acabat mostrant una part d’ella que creu que “gairebé ningú” coneix: “Aquest és un programa que treu el millor i el pitjor de tu perquè sempre estàs al límit. En alguna prova he plorat com un bebè”.
Una entrevista en la qual ha tret a la llum una de les seves pors i que també aprofita per promocionar la seva participació en un programa que està fent molt bona audiència perquè posen a prova els famosos.