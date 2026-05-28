Mónica Naranjo i Sandra Barneda han estat les dues presentadores de La isla de las tentaciones, l’exitós programa de cites de Telecinco que ajunta parelles i temptadors a dues viles de luxe a les platges de la República Dominicana. La cantant va estar al capdavant de la primera temporada i ara sabem com és que van pensar en ella, gràcies a una conversa entre elles que serveix per veure que no tenen tan mala relació com deien: “Vaig ser la primera presentadora per accident perquè tu no podies… Em van trucar i em van dir que marxava cap a l’illa. Deixem-ho aquí“.
Mai no s’havia dit que Sandra Barneda ja era la primera opció, una oferta que rebutjaria fins que va veure el gran èxit d’aquella primera fornada amb l’escena del noi cridant “Estefanía” a la platja que tant va viralitzar-se. Quan Mónica Naranjo va dir que no volia continuar, diu que va creure que la castigarien: “Pensava que traurien la cançó de la intro que vaig gravar, creia que potser s’havien enfadat amb mi”.
La presentadora catalana l’ha rebut a casa seva en pijama i el vídeo és molt divertit. S’hi han vist alguns retrets i clatellades amb mala bava, com el moment en què Mónica Naranjo li diu que creu que la seva temporada va fer més audiència perquè era “molt autèntica”: “Vols que et pessigui?“, li acabaria dient. “I després perquè diguin que no ens portàvem bé”, deixaven anar.
Quins secrets de La isla de las tentaciones han revelat les seves presentadores?
Quins secrets han revelat de les seves experiències en aquest format? Doncs alguns dels inconvenients que s’hi viuen des del paper de la presentadora: “Encara continua plovent tant i amb tants mosquits“, s’ha interessat la cantant. I l’altra li ha reconegut que sí, que és “terrible“. “Jo recordo que em ruixaven tot el cos i, tot i així, m’acabaven picant als braços. El director em deia que no em rasqués, que no quedava bé”. Tampoc no és còmode el seient que tenen a la foguera, han dit ara: “No et fa mal l’esquena?”.
Mónica Naranjo ha reconegut que aquesta experiència televisiva va ser “un màster” per a ella, mentre que Sandra Barneda ha confessat que plora “molt” mentre grava les temporades perquè se sent “molt identificada” amb els concursants.
En aquesta trobada de pau entre elles, Sandra Barneda ha volgut aprofitar per preguntar-li si es plantejaria tornar a presentar La isla de las tentaciones el dia que ella ho deixés. Mónica Naranjo ha tingut clara la resposta: “No. Crec que el que has viscut, el que has gaudit i el que has après ja està ben viscut”.