La isla de las tentaciones tornarà a Telecinco el pròxim dilluns, quan estrenaran la desena edició del reality de cites que més els funciona. Amb Sandra Barneda al capdavant una altra vegada, però amb un munt de novetats inesperades que prometen més tensió i emoció. Des d’un escenari nou, la Vila Deseo, a un primer capítol més intens que els altres anys. Desgranem totes les novetats que han avançat des de la cadena a pocs dies de la seva emissió.
Per primera vegada, les noies de les cinc parelles tindran un visionat en directe que els permetrà descobrir què estan fent les seves parelles a l’altra casa. Saber si les estan enganyant en temps real pot aportar molt a una convivència ja calenta de per si. Abans de la cerimònia de collars amb els solters, elles ja sabran com han actuat les parelles la primera nit de festa amb les seves solteres. I si parlem d’aquests que venen a fer-los caure en la temptació, també podem afegir que tots arribaran amb unes capes vermelles que ocultaran la seva identitat i alguns secrets. Què hi haurà darrere d’aquest joc psicològic? Se suposa que exparelles dels concursants.
Un altre aspecte innovador d’aquesta edició seran els collars de les ombres. Cada parella tindrà un collar negre a la seva disposició, el que els permetrà vetar un protagonista de l’altre villa per evitar que pugui tenir una cita a soles amb la seva parella. Ara bé, no tot és negatiu per als solters. I és que segurament la part més atractiva d’enguany serà l’oportunitat que els donaran per decidir sobre el futur d’una de les parelles. Caldrà veure com es materialitza, però podran vetar que una parella marxi junta?
Aquestes són les parelles de la pròxima edició de La isla de las tentaciones
Dilluns vinent, els teleespectadors de Telecinco podran conèixer les identitats de les cinc parelles que començaran aquesta aventura a la República Dominicana. Atamán i Leila formen la parella més consolidada de l’edició després d’onze anys junts. Els de Gran Canària han passat molt de temps vivint separats de i ara confien poder superar una altra experiència similar. Christian i Mar, per la seva banda, venen de Palma. Ells fa quatre anys que estan junts, en els quals han viscut diverses desconfiances que han acabat derivant en una monotonia que no els agrada.
La resta de les històries d’amor són més breus, ja que fa poc que estan junts. Seran els primers a caure en la temptació? L’Álex i l’Ainhoa d’Eivissa estan enamorats des de fa un any i mig, per exemple. Ella no acaba de fiar-se del seu xicot i arriba a aquest programa amb ganes que li demostri que pot ser fidel després d’un passat amb algunes banyes pel mig. El Luis i la Julia venen d’Alacant i asseguren que la seva relació és la prioritat número 1 de la seva vida, caldrà veure si realment és així quan els separin en dues cases diferents envoltats de solters. I, finalment, des de València i Madrid aterren el Jose i la Nerea, que intentaran descobrir si són realment compatibles després d’un any de relació i alguns enganys previs.
Amb programa dilluns, dimarts i dimecres; Telecinco torna a apostar fort per un programa que enganxa i que començarà a les 21:45 hores per intentar que la gent hi connecti des d’abans del prime time.