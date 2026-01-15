La isla de las tentaciones estira les últimes emissions d’un dels seus reality estrella. El programa que posa les parelles contra les cordes per intentar reforçar relacions que en molts casos acaben fent aigües. L’estratègia de Telecinco per ocupar més franges horàries sembla que ha funcionat perquè tres dies de la setmana han servit per esperar amb candeletes el cara a cara d’una parella quatre mesos després de la seva estada a República Dominicana. Sandra Barneda s’ha reunit amb les diverses parelles per saber què havia passat després de la seva experiència. El resultat? Un embaràs molt esperat, ruptures, crits i una expulsió en directe. No ha estat fins a aquest dimecres que els espectadors han pogut veure la parella més veterana de l’edició.
Almudena i Darío van entrar a La isla de las tentaciones després d’estar onze anys junts. Una opció arriscada, però que tothom creia que no canviaria després d’estar tota la vida junts. La gran sorpresa, però, és que també ells van caure amb els solters, deixant escenes com el coco que va impactar contra la presentadora en una trobada entre tots dos o els moltíssims minuts a la foguera en què la noia s’ha deixat la veu cridant i plorant. També es va viure un moment de perill per culpa d’Almudena després de llançar amb fúria la tablet del programa contra la foguera. En tot cas, aquesta setmana ha estat el moment de saber què ha passat amb ells.
Almudena se sincera sobre la relació amb Darío
En primer lloc, Darío ha passat pel plató amb Cristina, la seva soltera preferida de la vil·la. Després del programa van tenir un petit affaire, però, suposadament, no va passar res entre ells. La noia ha negat la versió dient que no s’havien fet cap petó, generant un moment de tensió entre ells. Ell es va enfadar perquè ella estava suposadament lligant amb els seus amics, tot això davant de la mirada d’Almudena. “Això és mentida. El vaig veure una setmana després de sortir a Màlaga. Sortim amb uns amics i vam tenir una baralla. Va haver-hi coses de Darío que no em van agradar”, ha explicat la canària. Entre tots dos, per tant, es va acabar la història.
En el cas d’Almudena, la tornada després del reality va ser molt dura. Tornar a casa i explicar a la família el que havia passat després d’una dècada de relació no és gens agradable. “Em feia vergonya donar la cara, no era capaç de dir el que m’havia fet aquesta persona. Vaig parlar amb els meus pares i Darío em va escriure una altra vegada dient-me que no havia donat la cara”, ha explicat l’andalusa. Durant aquests dies va quedar-se a Madrid amb Borja, el seu temptador, però el moment de tornar a la realitat havia d’arribar.
Un cop s’han trobat cara a cara, no han faltat els retrets entre tots dos. Van tenir una conversa com si no hagués passat res, però després de les infidelitats que havien passat entre ells, Almudena havia decidit posar punt final a la seva història. “Ell m’ha parlat gairebé cada setmana, volia tornar i no tenir res a casa seva, ha estat jugant per a tenir un motiu per a parlar-me. Fins que li he bloquejat”, ha explicat.
Crits entre tots dos durant el cara a cara
Darío ha donat la seva versió de la situació, però ha demanat explicar la realitat a Sandra Barneda sense la seva ex. De sobte, la noia ha aparegut feta una fúria després de sentir el que deia. “Ets un cabró, m’has destrossat la vida”, ha etzibat ella. La noia ha acabat sortint del plató fent crits dignes de pel·lícula després que el noi l’acusés de no deixar-li veure a la seva gossa. Un xou en tota regla. En tot cas, la seva història ha acabat perquè Darío ha trobat una nova il·lusió amb Érika, una de les solteres de l’edició. Tota una sorpresa per als espectadors.
Almudena i Borja estan junts?
Ara bé, el que feia dies que esperaven els espectadors de La isla de las tentaciones era el retrobament entre Almudena i Borja. La noia va acabar caient en la temptació amb un solter que l’ha respectat moltíssim i que bona part dels fans del programa esperaven que acabessin junts. El moment ha estat d’allò més romàntic: el noi plorant i admetent que estava enamorat, i Almudena expressant que s’estaven coneixent i que anaven a poc a poc. “Crec que ha estat el meu àngel de la guarda, m’ha fet sentir coses que mai havia sentit”, ha admès ella.
En el cas de Borja, ha compartit el que sentia per la noia davant de Sandra Barneda. “Et continuaré entenent, per a mi és complicat. T’ho vaig dir un dia, que potser em podia estavellar contra una paret i si m’estavello ho faré feliç. T’estimo, no dubto del que sento per tu. Em tindràs independentment de tot el que passi, sé la dona que ets“, ha expressat completament emocionat.
Com han tancat els retrobaments dels protagonistes quatre mesos després de La isla? Amb Borja agafant Almudena com si fos una princesa i sortint del plató compartint petons. Només el temps dirà si la seva història continuarà tan bé com ara. I què ha dit l’audiència? Les reaccions a les xarxes socials han estat força unànimes.
En tot cas, Telecinco ha decidit esprémer encara més l’edició amb tres emissions del debat final de la temporada en què Sandra Barneda ha avançat que hi haurà dues “bombes”, una infidelitat i un nou affaire. Tot això, els pròxims 19, 20 i 21 de gener a les 21:45 h en Telecinco.