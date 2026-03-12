Fani Carbajo ha preocupat els seus seguidors amb un parell de fotografies des de l’hospital. Qui fos una de les estrelles de la primera edició de La isla de las tentaciones ha patit una sèrie de problemes mèdics en els últims mesos que la tenen angoixada, ja que va haver d’operar-se d’urgència per una lesió a l’úter que li ha causat el virus del papiloma humà. Després d’aquesta cirurgia, van aparèixer cèl·lules precancerígenes i la cosa ha anat empitjorant. Les visites al centre mèdic han estat constants des de llavors i, per si això fos poc, ara ha patit una reacció al·lèrgica brutal que li ha generat favasses per tota l’esquena, al coll i també a la cara.
“Així tinc tot el cos… és hora d’acudir a Urgències perquè és horrible aguantar això, de debò. És horrible, us ho dic de veritat que no puc més“, ha dit en un vídeo que ha compartit a través del seu perfil d’Instagram. Poc després de publicar les impactants imatges del seu estat, ha acabat explicant als seus seguidors quin diagnòstic li han fet els metges. Per què ha acabat patint una urticària tan exagerada? “Quin dolor i quina son… quin cansament que tinc“, ha lamentat.
Resulta que una gastroenteritis molt forta ha estat la causant d’aquesta gran reacció: “M’han hagut de punxar al cul i em fa molt de mal, ara m’han demanat que em faci proves d’al·lèrgia perquè alguna cosa m’ha provocat tot això. Estic saturada, només demano una mica de calma“, ha dit visiblement enfonsada.
Amb l’ull inflamat i tota la pell amb moltíssima picor, Estefanía ha reconegut que se sent “molt dèbil” i que no té “força” per encara més problemes de salut. No és un bon moment per a ella, això queda clar, que no fa més que encadenar un problema de salut rere un altre.
Quan tornaran a emetre La isla de las tentaciones?
Estefanía va fer-se famosa a la primera edició del dating show de Telecinco, com dèiem, en el qual envien cinc parelles a una illa de la República Dominicana per veure si es mantenen fidels encara que els separin en dues mansions plenes de solters que intenten que caiguin en la temptació. L’última de les edicions, la novena, va acabar-se fa només un parell de mesos. I ara, per sorpresa, la cadena ha anunciat que n’emetran la següent “molt aviat“.
No deixaran respirar massa, pel que sembla, ja que Sandra Barneda ha anunciat que està tot preparat per continuar estirant el xiclet d’un format que ha agradat moltíssim. El més probable és que comencin a emetre’l a finals d’abril, quan acabi Casados a primera vista. Encara estaran emetent Supervivientes, així que podrien estar preparant un gran boom d’audiència quan compaginin a la graella dos dels únics programes que últimament els dona bones alegries pel que fa a xifres d’audiència.
De moment, la data d’estrena no està confirmada així que els fans del programa hauran d’esperar per apuntar-se-la al calendari.