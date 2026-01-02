Fani Carbajo enceta un 2026 d’allò més especial. Les voltes que fa la vida són incontrolables i la influencer ho sap prou bé. Després de saltar a la televisió com a una de les participants més comentades de La isla de las tentaciones, Fani Carbajo ha refet la seva vida com a col·laboradora televisiva i creadora de contingut. La seva relació amb Christofer, protagonista d’una de les escenes més boges del reality de Telecinco va suposar un abans i un després en el programa, sobretot per l’escena del xicot corrent per la platja i cridant el nom de la seva parella com un boig després de veure imatges compromeses. En tot cas i anys després d’haver superat la relació amb el noi, Fani ha refet la seva vida. Era l’any 2023 quan decidia sincerar-se, poques setmanes després de la darrera reconciliació i ruptura amb Christofer, sobre la seva nova il·lusió. Fran Benito, un mecànic més jove que ella a qui havia conegut en una discoteca, es convertiria en el seu company de vida i ara, futur marit.
Fani Carbajo anuncia el seu compromís amb el xicot
Fani Carbajo comença un any 2026 marcat per la sorpresa del seu xicot la nit de Cap d’Any. La parella ha anunciat en el seu perfil d’Instagram la notícia del seu compromís amb un munt de fotos d’aquesta última nit de l’any i que suposa un pas més en la seva relació després de convertir-se en pares per primer cop junts el passat 2024 de la petita Victoria.
En aquesta publicació es pot veure la parella ben somrient i Fani presumint el seu anell de compromís, una bona joia de color plata amb el que sembla una flor al centre, si ens fixem bé. ”Als 41 anys us puc assegurar que mai he viscut una nit de Cap d’Any tan màgica, bonica i plena de sorpreses com aquesta, no sé com explicar en paraules tot el que vaig viure i vaig sentir”, ha escrit l’exconcursant de realities. Sembla que ha estat un molt bon any perquè no ”vol canviar res” i admet que enguany el vol esprémer al màxim.
Així ha estat la petició: una nit de Cap d’Any molt especial
A més a més del carrusel de fotografies, Fani ha compartit el vídeo en què es veu com el seu xicot li demana matrimoni. Una proposta molt romàntica on també han col·laborat les seves persones més properes, com el seu fill Emilio que va tenir amb una parella anterior.
Resulta que Fran va tenir la idea de fer la gran pregunta aquesta passada nit de Cap d’Any. En el vídeo que han compartit es pot veure com porten Fani cap a una zona on hi havia una estructura amb la frase “Will you marry me” (Vols casar-te amb mi) i Fran agenollat amb l’anell esperant la resposta.
“Un sí per a tota la vida”, es pot llegir en la frase que acompanya el vídeo, on la parella celebra la bona notícia amb molts petons i focs artificials. Tot plegat, una nit de Cap d’Any que recordaran tota la vida, a l’espera de saber quan serà la boda i com organitzen aquesta celebració.