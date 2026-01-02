Fani Carbajo inicia un 2026 de lo más especial. Las vueltas que da la vida son incontrolables y la influencer lo sabe muy bien. Después de saltar a la televisión como una de las participantes más comentadas de La isla de las tentaciones, Fani Carbajo ha rehecho su vida como colaboradora televisiva y creadora de contenido. Su relación con Christofer, protagonista de una de las escenas más locas del reality de Telecinco, supuso un antes y un después en el programa, sobre todo por la escena del chico corriendo por la playa y gritando el nombre de su pareja como un loco después de ver imágenes comprometedoras. En todo caso, y años después de haber superado la relación con el chico, Fani ha rehecho su vida. Era el año 2023 cuando decidía sincerarse, pocas semanas después de la última reconciliación y ruptura con Christofer, sobre su nueva ilusión. Fran Benito, un mecánico más joven que ella a quien había conocido en una discoteca, se convertiría en su compañero de vida y ahora, futuro marido.

Fani Carbajo anuncia su compromiso con el novio

Fani Carbajo comienza un año 2026 marcado por la sorpresa de su novio la noche de Fin de Año. La pareja ha anunciado en su perfil de Instagram la noticia de su compromiso con un montón de fotos de esta última noche del año que supone un paso más en su relación después de convertirse en padres por primera vez juntos el pasado 2024 de la pequeña Victoria.

En esta publicación se puede ver a la pareja muy sonriente y Fani presumiendo su anillo de compromiso, una buena joya de color plata con lo que parece una flor en el centro, si nos fijamos bien. ”A los 41 años os puedo asegurar que nunca he vivido una noche de Fin de Año tan mágica, bonita y llena de sorpresas como esta, no sé cómo explicar en palabras todo lo que viví y sentí”, ha escrito la exconcursante de realities. Parece que ha sido un muy buen año porque no ”quiere cambiar nada” y admite que este año lo quiere exprimir al máximo.

Así ha sido la propuesta: una noche de Fin de Año muy especial

Además del carrusel de fotografías, Fani ha compartido el vídeo en el que se ve cómo su novio le propone matrimonio. Una propuesta muy romántica en la que también han colaborado sus personas más cercanas, como su hijo Emilio que tuvo con una pareja anterior.

Resulta que Fran tuvo la idea de hacer la gran pregunta esta pasada noche de Fin de Año. En el vídeo que han compartido se puede ver cómo llevan a Fani hacia una zona donde había una estructura con la frase «Will you marry me» (¿Quieres casarte conmigo?) y Fran arrodillado con el anillo esperando la respuesta.

Los detalles de cómo ha pedido matrimonio a Fani Carbajo | Instagram

«Un sí para toda la vida», se puede leer en la frase que acompaña el vídeo, donde la pareja celebra la buena noticia con muchos besos y fuegos artificiales. En conjunto, una noche de Fin de Año que recordarán toda la vida, a la espera de saber cuándo será la boda y cómo organizan esta celebración.