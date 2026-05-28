Ana Duato ha recibido muy malas noticias judiciales cuando creía que había dejado atrás su pesadilla. La Fiscalía pidió 16 años de prisión para la actriz por haber ocultado, presuntamente, algunos ingresos que había obtenido mientras grababa la serie Cuéntame. En la sentencia, emitida en julio del año pasado, acabó siendo absuelta en el caso Nummaria porque la Audiencia Nacional consideraba que no se había podido demostrar que supiera que estaba cometiendo fraude fiscal. Ahora, todo esto ha estallado porque el tribunal ha anulado la absolución de Ana Duato y ha pedido que se repita el juicio.

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha anulado la sentencia que absolvió a Ana Duato y al productor Miguel Ángel Bernardeau, su exmarido. Sorprendentemente, se ha acabado ordenando que se repita el juicio contra ellos con un tribunal diferente porque han optado por conceder el recurso a la Abogacía del Estado. En esta resolución, a la que ha tenido acceso la agencia Europa Press, el tribunal cree que es cierto que no se justificó «en términos de lógica racional» las razones por las cuales los eximieron de responsabilidad penal.

¿Por qué investigaban a Ana Duato? El fraude fiscal que la hará volver a juicio

El caso ponía sobre la mesa la evasión fiscal y el fraude que se habría orquestado en el despacho de abogados Nummaria, que tenía entre sus clientes a la actriz Ana Duato. En el juicio se intentó demostrar que esta empresa creó toda una trama con estructuras de sociedades nacionales e internacionales para evitar el pago de impuestos de muchos de los famosos que los contrataban. Ahora, el juicio contra ella deberá repetirse con un tribunal diferente y esto puede complicar mucho su situación actual ahora que respiraba tranquila. Volveremos a verla sentada en el banquillo de los acusados, pero en un escenario que no quería ni imaginarse.

En este texto, la Sala de Apelación reconoce que no pueden revocar el juicio de culpabilidad, pero sí revisar las razones de la absolución y ver si se ajustan a las exigencias de motivación razonable en nuestro derecho. Otra cosa que ha hecho? Rebajar dos años la pena que piden para el propietario del despacho porque ha prescrito uno de los delitos fiscales por el que fue condenado.

Se deberá repetir el juicio contra Ana Duato | Europa Press

Es importante recordar que, al mismo tiempo, Imanol Arias sí fue condenado a dos años y dos meses de prisión después de haber pactado con la Fiscalía para evitar ser encarcelado. El actor reconoció cinco delitos fiscales entre 2010 y 2013 y haber defraudado unos dos millones de euros a Hacienda, de hecho. Esta anulación no le afecta a él, pues.