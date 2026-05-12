Imanol Arias y Pastora Vega se han convertido en abuelos por primera vez ahora que ha nacido el primer hijo de Jon. Han pasado muchos años desde que se divorciaron, pero siempre ha habido mucha cordialidad en un matrimonio que duró 25 años y que ahora inicia una nueva etapa en sus vidas. Los actores dan la bienvenida al pequeño, que amplía la familia de su hijo mayor después de muchos años de relación con la también intérprete Alba Ribas.

Han sido los jóvenes los encargados de anunciar la noticia del nacimiento a través de sus perfiles de Instagram, donde han publicado las últimas fotos del embarazo de Alba y algunas imágenes desde el hospital con el bebé en brazos. No han mostrado la cara del bebé para proteger su intimidad, pero sí han querido compartir qué nombre han elegido para él. Y no es un nombre muy escuchado, así que han optado por uno original. ¿Cómo lo han llamado? Markel, según la información obtenida por la revista ¡Hola!.

Se trata de un nombre de origen vasco que hace referencia a Marte, el dios de la guerra en la cultura romana. Actualmente, es muy popular en la zona y tiene una media de 13 años, por lo que se ha puesto de moda relativamente hace poco.

Imanol Arias y Pastora Vega, abuelos del primer nieto | Europa Press

Alba Ribas y Jon Arias han sido padres de su primer hijo | Europa Press

El hijo de Imanol Arias y Pastora Vega comparte la primera foto del bebé

Como decíamos, Jon Arias y Alba Ribas han publicado fotos de estos primeros días tan bonitos e intensos. En el post que han compartido, han reconocido que aún no se lo acaban de creer: «Todo esto que es la realidad podría ser un sueño. Todo este tiempo que está medio detenido, pero que al mismo tiempo avanza más vivo que nunca. Todo esto y un millón de cosas más han estallado en esta ciudad en pleno mayo. En una casa con un equipo que es de oro, de amor, de apoyo e igualdad. Tenemos destreza».

La pareja, que se enamoró en el rodaje de Derecho a soñar en 2017, amplía la familia con un pequeño muy deseado. La actriz es una más en la familia de su pareja, que demuestra con mucha frecuencia haberla recibido con los brazos abiertos. ¿Una prueba? Los mensajes tiernos que le escribe el suegro, el actor de Cuéntame, a través de Instagram: «Siempre eres el gran regalo de nuestra vida, Alba. Gracias». Y ella le respondió: «El regalo es recíproco, siempre. Te quiero».

El padre, en el hospital con el pequeño y la esposa | Instagram

Los padres comparten la primera foto del bebé | Instagram

Imanol Arias está entusiasmado ahora que es abuelo, tal como ha reconocido en una entrevista reciente a Esquire: «Debo ejercer de abuelo y me parece una etapa estupenda. Ahora lo que quiero es disfrutar, estoy feliz». Su expareja, la flamante abuela, también se muestra muy contenta: «Vivo esta etapa con mucha ilusión, curiosidad e incredulidad porque aún no me lo creo. Mis hermanas ya han sido abuelas y ahora me toca a mí, que soy la mayor».