Sandra Barneda nunca había hablado de su negativa inicial a presentar La isla de las tentaciones, pero acaba de romper el silencio en un pódcast que ha dejado a todos boquiabiertos. La presentadora catalana, que tomó el relevo de Mónica Naranjo en la segunda edición del reality, ha confesado por qué se negó a ponerse al frente cuando se lo ofrecieron y qué consecuencia tuvo.

Desde la dirección de Mediaset no gustó que no quisiera hacer lo que le pedían: «Yo estaba presentando los debates de Supervivientes y Gran Hermano VIP, lo que suponía 30 prime times al año. Me ofrecieron un programa para mí, que era La isla de las tentaciones, que se emitiría en Cuatro. Solo serían ocho entregas y me impediría continuar haciendo Supervivientes y GH VIP, así que rechacé la oferta por un tema económico porque no me salían las cuentas«.

Paolo Vasile, el jefe máximo, ni siquiera respondió al audio en el que le comunicaba su decisión. Muy enfadado, acabó dejándole claro que no le había gustado: «Hubo un castigo y un silencio absoluto desde entonces. Estuve casi un año sin trabajar«. ¿Qué hizo su jefe? Escoger a otro presentador para los programas que ella quería mantener: «Me enteré por la prensa que no haría Supervivientes ni Gran Hermano«.

Y el movimiento reptil del jefazo de Mediaset no terminó ahí. Cuando al año siguiente supo que Mónica Naranjo no quería continuar en el programa, recurrió a Sandra Barneda otra vez. Ahora, con la convicción de que no se negaría porque la había dejado sin trabajo y necesitaba el dinero: «No pude decir que no porque estaba más muerta que otra cosa«.

La confesión más sorprendente de Sandra Barneda | Instagram

La presentadora catalana deja a todos boquiabiertos | Instagram

¿Qué opina Sandra Barneda sobre las relaciones abiertas?

Sandra Barneda también ha aprovechado esta conversación para sacar a la luz información sobre su vida privada. ¿Por ejemplo? Que nunca ha tenido una relación abierta y que no sabe si estaría preparada, aunque no cierra la puerta a intentarlo: «No tendría una relación abierta, pero si le amo… pues no me cerraría«.

La presentadora catalana se considera muy «sensible«, dice, y cree que eso es lo que hace que le cueste tanto mostrarse vulnerable ante sus parejas: «Siempre he tenido el prejuicio de no querer dejar que nadie me ayude, el sentimiento de querer levantarme yo sola. Ni siquiera he dejado que mi pareja me ayudara nunca, es algo muy profundo que me viene de cuando era niña».

No gustará a sus jefes que haya sacado a la luz toda esta información, pero los más curiosos agradecerán saber detalles de los métodos que se emplean en la elección de un presentador u otro.