Sandra Barneda no havia parlat mai de la seva negativa inicial a presentar La isla de las tentaciones, però acaba d’obrir la veda en un pòdcast que ha deixat tothom amb la boca oberta. La presentadora catalana, que va agafar el relleu de Mónica Naranjo en la segona edició del reality, ha confessat per què va negar-se a posar-s’hi al capdavant quan li van oferir a ella i quina conseqüència va tenir.
Des de la direcció de Mediaset no va agradar que no volgués fer el que li demanaven: “Jo estava presentant els debats de Supervivientes i Gran Hermano VIP, el que suposaven 30 prime times a l’any. Em van oferir un programa per a mi, que era La isla de las tentaciones, que s’emetria a Cuatro. Només serien vuit entregues i m’impediria continuar fent Supervivientes i GH VIP, així que vaig rebutjar l’oferta per un tema econòmic perquè no em sortien els números“.
Paolo Vasile, el cap màxim, ni tan sols va respondre a l’àudio en què li comunicava la seva decisió. Molt enfadat, va acabar deixant-li clar que no li havia agradat: “Va haver-hi un càstig i un silenci absolut des de llavors. Vaig estar-me gairebé un any sense treballar“. Què va fer el seu cap? Escollir un altre presentador per als programes que ella volia mantenir: “Em vaig assabentar per la premsa que no faria Supervivientes ni Gran Hermano“.
I el moviment rèptil del jefazo de Mediaset no va acabar aquí. Quan l’any següent va saber que Mónica Naranjo no volia continuar en el programa, va recórrer a Sandra Barneda una altra vegada. Ara, amb la convicció que no s’hi negaria perquè l’havia deixat sense feina i necessitava els diners: “No vaig poder dir que no perquè estava més morta que una altra cosa“.
Què opina Sandra Barneda sobre les relacions obertes?
Sandra Barneda també ha aprofitat aquesta conversa per treure a la llum informació sobre la seva vida privada. Per exemple? Que mai no ha tingut una relació oberta i que no sap si estaria preparada, encara que no tanca la porta a intentar-ho: “No tindria una relació oberta, però si l’estimo… doncs no em tancaria“.
La presentadora catalana es considera molt “sensible“, diu, i creu que això és el que fa que li costi tant mostrar-se vulnerable davant de les seves parelles: “Sempre he tingut el prejudici de no voler deixar que ningú m’ajudi, el sentiment de voler-me aixecar-me jo sola. Ni tan sols he deixat que la meva parella m’ajudés mai, és una cosa molt profunda que em ve de quan era nena”.
No agradarà als seus caps que hagi tret a la llum tota aquesta informació, però els més tafaners agrairan saber detalls dels mètodes que es fan servir en la tria d’un presentador o un altre.