Leo Messi tornarà a viure a Catalunya i cada vegada són més les pistes que ho demostren. L’estrella del Barça va viure, durant molts anys, en una urbanització de luxe de Castelldefels on ara ha tornat a posar el seu focus. La premsa ha pogut confirmar l’últim moviment immobiliari de l’argentí, que se suma a la compra de l’equip de futbol del Cornellà. Des de Vanitatis han seguit els moviments inversors que ha anat fent els darrers mesos i tots apunten cap a la mateixa direcció, el trasllat definitiu amb Antonela Rocuzzo i els nens.
El davanter s’ha posat al capdavant d’una operació immobiliària molt potent al barri on va viure de Castelldefels. No només hauria fet una inversió patrimonial amb la compra d’una casa, que també, sinó que hauria volgut revolucionar el barri de Bellamar que coneix tan bé. Allà té la casa gegant que ha mantingut mentre ha estat vivint als Estats Units, una finca preciosa amb tota mena de luxes des d’un spa interior, una piscina, gimnàs, terrasses, zones d’oci…
En el seu moment, l’estrella culer va voler comprar les cases que hi havia al voltant per garantir la seva privadesa i seguretat. Doncs bé, ara acaba de fer un moviment similar perquè el mitjà digital ha pogut confirmar que s’acaba de comprar l’última de les cases que quedaven disponibles en aquella zona. La casa ocuparia una parcel·la de més de 1.000 metres quadrats i comptaria amb més de 500 metres construïts, així que no és una cosa. I no content amb això, el que hauria volgut és iniciar els tràmits urbanístics per tirar avall la casa i construir-hi una de 460 metres quadrats amb piscina i un jardí enorme.
Leo Messi i les tres cases que construirà per als seus fills
La seva idea és quedar-se uns quants anys a Castelldefels i, la prova d’això, és que també ha adquirit una parcel·la de 8.000 m² que hi ha al costat de la casa principal. En aquest terreny, hauria començat a idear un gran projecte per construir-hi tres cases independents que estarien destinades a cadascun dels seus fills per al futur. De fet, en el mitjà s’assegura que en aquest pla urbanístic sortirien els seus noms com a promotors.
Per tal de deixar-les preparades per al futur, també es contempla la urbanització de tota aquella zona amb connexions noves per a les canonades, l’electricitat o la prolongació del carrer per tal de donar accés a les cases.
Amb tot, queda clar que Leo Messi té entre cella i cella la creació d’un gran nucli familiar que acollirà aquesta segona generació de Messis amb les seves famílies.