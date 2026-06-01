El Govern de Salvador Illa vol accelerar infraestructures estratègiques, algunes de les quals com el tram central de l’L9 del metro suma molts anys d’endarreriments. La intenció de l’executiu socialista és que algunes de les obres clau a Catalunya, entre les que s’inclouen també el desdoblament de la C-55, el tramvia de Tarragona o la terminal ferroviària de Lleida–Quatre Pilans, agafin un nou ritme amb la col·laboració publicoprivada.
En el Cercle d’Economia, Illa ha dit aquest dilluns que el Govern treurà a concurs de forma “immediata” 1.800 milions d’euros i planteja un segon paquet de 1.500 milions, que encara està “en preparació”, per tal que la inversió privada entri en l’execució d’aquests projectes. En opinió del president de la Generalitat, això hauria de permetre fer en sis anys unes obres que només amb capital públic s’allargarien un quart de segle.
De l’L9 al tramvia al tramvia de Tarragona-Reus
El paquet de licitacions d’uns 1.800 milions d’euros inclouran estacions del tram central de l’L9, el desplegament del programa de carreteres 2+1 o el desdoblament parcial i la millora del tram Berga-Bagà. Per més endavant, es llançarà el segon paquet d’inversions amb participació privada, que inclourà el desdoblament de la C-55, la segona fase del tramvia de Tarragona a Reus, intercanviadors d’autobusos i la terminal ferroviària de Lleida–Quatre Pilans, ha recollit l’ACN.
D’altra banda, en la mateixa cita, Illa ha anunciat la posada en funcionament d’una nova ruta aèria entre Barcelona i Àsia. Es tracta d’un vol de l’aerolínia Starlux Airlines entre Barcelona i Taipei (Taiwan) per a començaments del 2027.
La presidenta del Cercle demana potenciar la indústria de defensa
Durant la conferència d’Illa al Cercle d’Economia, la presidenta de l’ens, Teresa García-Milà, ha fet una crida a reforçar la indústria de defensa a Catalunya. Ho ha remarcat en un moment geopolític molt mogut, amb nous bombardejos dels EUA sobre l’Iran i la invasió de Ucraïna per part de Rússia, que no sembla tenir final. Segons García-Milà, el pes d’aquesta indústria és “petit” ara mateix al país, però el potencial que hi ha permetria incrementar-lo, ja que Catalunya té més d’un centenar d’empreses vinculades al sector aeroespacial i la defensa.
La presidenta del Cercle d’Economia ha defensat també la necessitat que s’aprovi “amb la màxima urgència” el nou model de finançament autonòmic, i ha celebrat l’acord amb ERC i Comuns per als pressupostos del 2026, que veu com “un senyal d’estabilitat i previsibilitat”.