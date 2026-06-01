La diplomàcia europea ha condemnat “enèrgicament” els atacs de l’Iran a una base naval dels EUA, argumentant –ho va fer divendres el servei exterior de la UE en un comunicat– que l’acció “viola la sobirania” de Kuwait d’acord amb el dret internacional. L’Iran ha respost a Europa dies després, acusant-la d’una actitud “hipòcrita i imprudent”. El règim aiatol·là defensa que actua en “legítima defensa” i retreu a la UE que avali “l’agressor” mentre culpa “a qui respon contra atacs il·legals”.
“El comunicat de la UE culpant a l’Iran d’exercir el seu dret a la legítima defensa davant l’agressió estatunidenca des de bases de països veïns és una classe magistral d’indignació moral selectiva“, ha remarcat el portaveu del ministeri d’exteriors iranià, Esmaeil Baghaei, en un missatge a les xarxes recollit per Europa Press. El mandatari aiatol·là ha recomanat els vint-i-set de mantenir fidels a l’estat de dret i als principis de la Carta de les Nacions Unides que “des de fa temps afirmen defensar”. “Deixin d’apaivagar els agressors”, remata.
The #EU’s statement blaming Iran for exercising its right to self-defense against U.S. aggression launched from bases in neighboring countries is a masterclass in selective moral outrage; it is hypocritical and reckless.— Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) June 1, 2026
The EU (@eu_eeas) must remain faithful to the rule of law…
El portaveu de la diplomàcia iraniana ha recordat que els “estats tenen l’obligació legal establida de no permetre que el seu territori o béns siguin utilitzats per envair altres països”. En aquesta línia, en una roda de premsa des de Teheran ha subratllat que la “UE no pot romandre en silenci davant la flagrant agressió dels Estats Units i el règim sionista contra l’Iran”, així com tampoc pot adoptar una postura que qualifica de “selectiva”, segons ha recollit la cadena de televisió pública iraniana, IRIB.
L’Iran ataca una base nord-americana a Kuwait
“L’Iran és conscient del tipus de cooperació, accions i suports d’alguns països veïns en la guerra covard llançada pels Estats Units i el règim sionista”, ha lamentat el representant de l’executiu persa; tanmateix, ha considerat que espera que aquests països “reconsiderin el seu comportament, corregeixin el seu passat i facin passos positius per a millorar la situació”.
Les declaracions de Baghaei arriben en resposta a la condemna de la UE pels atacs iranians contra una base militar nord-americana a Kuwait, executat com a represàlia per un bombardeig dels Estats Units contra la costa del golf Pèrsic. Aquestes incursions a la regió es produeixen al bell mig d’un alto el foc fràgil, que es va segellar el 8 d’abril, i de les negociacions per intentar tancar un acord que acabi amb l’ofensiva llançada el 28 de febrer per les forces estatunidenques i israelianes.