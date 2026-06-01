Continua el judici de l’operació Kitchen i no deixa de ser un doll d’informació. Sobretot, per la confiança amb què alguns dels implicats declaren. Aquest matí, la jornada ha tingut dos protagonistes. Per una banda, l’exdirector adjunt operatiu del Cos Nacional de Policia Eugenio Pino, únic condemnat per l’operació Catalunya arran del cas del pendrive dels Pujol. I per l’altra, el comissari d’intel·ligència ara jubilat José Manuel Villarejo.
La declaració de Pino, però, ha ofert una dada molt interessant, i és que, segons ell, la Fiscalia Anticorrupció tenia coneixement de l’existència de l’operació Catalunya. Tot i això, la fiscalia mai va voler obrir diligències sobre l’operatiu clandestí contra el Procés, malgrat la quantitat de querelles presentades per víctimes de la guerra bruta o d’espionatge prospectiu. L’ex DAO ha assegurat fins i tot que el seu primer advocat en la causa de l’operació Kitchen, l’exjutge Baltasar Garzón, li va proposar “explicar-ho tot” per arribar a un acord amb la fiscalia i exonerar-lo de qualsevol responsabilitat.
Ho sabien
Pino només ha contestat les preguntes del seu advocat. Precisament, durant l’interrogatori, el lletrat li ha preguntat per les set declaracions a la fiscalia anticorrupció del comissari en cap de la Unitat de Suport Operatiu del CNP, Enrique García Castaño –desimputat per malaltia–, que estava col·laborant amb la instrucció. “Sí, ara sí, sé que òbviament col·laborava, sí, i en una ocasió en García Castaño em va venir a veure —ara està jubilat— i em va dir que, tal com diu específicament la fiscalia, no fos tan dur amb ells, que si ara col·laborava en l’operació Catalunya, proporcionant informació sobre l’operació Catalunya, el tractarien bé”, ha aclarit.
A continuació, ha detallat que el seu primer advocat, Baltasar Garzón, “em va dir que, si els ho expliques tot, la fiscalia et té preparada una prevaricació -un delicte menor-“. Li vaig dir que “no tinc res a dir, no tinc cap coneixement jurídic, absolutament res, així que en Garzón em va dir: Bé, sé que ets innocent; si ho dius, ets innocent’, i així ho vam deixar”, ha conclòs. És la primera vegada que un comandament policial de la brigada política que reconeix que la fiscalia sabia que hi havia una operació contra el Procés i els líders sobiranistes. De fet, Eugenio Pino també ha reconegut que li va demanar a l’inspector de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF), Manuel Morocho, que va investigar la Gürtel, que si sabia alguna cosa “dels Pujol” li expliqués igual que si sabia alguna cosa de la investigació del SEPBLAC sobre Villarejo. Dues qüestions que considerava delicades.
Fons reservats
Pel que fa al fons de l’operació Kitchen, que ha batejat com un sobrenom inventat pel periodista Fernando Lázaro, ha admès l’operació d’intel·ligència per trobar els diners que presumiblement tenia l’extresorer del PP, Luis Bárcenas. Ara bé, mai una “actuació irregular” orquestrada i dirigida per Villarejo, que va captar la font de Sergio Ríos, i García Castaño, per intentar robar els papers amb informació delicada sobre el finançament irregular del PP. Pino ha evitat embolicar en el cas els caps polítics del ministeri de l’Interior.
A respostes de l’ex DAO, “l’operació d’intel·ligència” es va organitzar per “rastrejar els diners que l’extresorer del PP podria haver amagat en comptes bancaris suïssos el 2013”. De fet, ha justificat el pagament de fons reservats al xofer de Bárcenas, Sergio Ríos, de dos mil euros al mes, perquè informés dels moviments cap a Suïssa dels diners que suposadament tenia Bárcenas perquè sabien que “tenia un cotxe, un Range Rover, preparat per portar els diners”.