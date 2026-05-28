Després de setmanes de pràctica de prova, amb intensos testimonis, i després que el tribunal hagi escoltat durant diverses jornades àudios delicats i les declaracions gravades en instrucció del comissari Enrique García Castaño, el judici de l’operació Kitchen, ha entrat en una nova dimensió. En concret, aquest matí s’ha encetat la ronda de declaracions dels imputats, el ferro del ministeri de l’Interior durant els anys de plom de la policia patriòtica, amb el ministre Jorge Fernández Díaz al capdavant.
Amb la més que previsible negació d’haver participat en un dispositiu clandestí per robar els comptes del PP que l’extresorer del PP, Luis Bárcenas, tenia i que aportaven informació delicada sobre el finançament irregular del partit. El primer a passar per l’estrada ha estat l’exsecretari d’Estat de Seguretat, Francisco Martínez, àlies Paco Bomba.
Només ha contestat les preguntes del seu advocat i del tribunal. La fiscalia li reclama 15 anys de presó. Martínez que ha negat que hagués ordenat cap operació d’espionatge per robar informació a Bárcenas. Martínez també ha negat la seva “preocupació” per les suposades gravacions compromeses que tenia Bárcenas o haver ordenat la destrucció dels discs durs amb suposada informació. Ha reblat el mateix argumentari l’exministre del Partit Popular de Catalunya, que també només ha respost a les preguntes del seu lletrat i del tribunal.
“Me’n vaig assabentar per la premsa”
Jorge Fernández Díaz ha declarat haver-se assabentat del suposat espionatge Bárcenas, “a través de la premsa”. De fet, ha recordat que les decisions operatives dels cossos i forces de seguretat de l’Estat no passen pel despatx del ministre. També ha negat els missatges creuats per whatsapp amb el seu número dos sobre l’operació. En aquest sentit, ha raonat que no tenien cap lògica perquè en tot cas haurien de ser missatges de Martínez cap al ministre i no l’inrevés.
Per altra banda, ha negat haver ordenat cap operació per robar-li informació comprometedora i que ningú al PP li hagués expressat cap “preocupació” o “inquietud” sobre la informació que pogués tenir en gravacions o documents. “Ningú no em va parlar de l’operació ‘Kitchen'”, ha argumentat. “Vaig tenir coneixement de l’operació quan va començar a aparèixer als mitjans de comunicació! No n’havia sentit a parlar i, per tant, no n’havia parlat amb ningú”, ha sentenciat.
“Mai vaig ordenar res”
L’ex mà dreta del ministre, ha remarcat que “mai” no va ordenar “cap investigació sobre res” i que Fernández Díaz li va preguntar el 2013 si “sabia alguna cosa sobre un associat proper a la família Bárcenas”, en referència a la contractació de Sergio Ríos, el xofer de l’ex tresorer, com a informador en la presumpta trama. De fet, ha apuntat a l’exdirector Adjunt Operatiu, Eugenio Pino, processat en el cas, Eugenio Pino, qui li va confirmar que era un confident de la policia. Ara bé, ha negat rotundament amb un “és impossible” haver arreglat unes oposicions pel confident.
Martínez ha reconegut tenir contactes habituals amb el comissari José Manuel Villarejo, perquè era un “torrent d’informació”. En aquest sentit, ha admès que el va conèixer quan va entrar al gabinet del ministeri de l’Interior. En aquest context, ha destacat que ni Villarejo ni el comissari Garcia Castaño li van proposar fer res d’il·legal. Així mateix, ha negat amb la mateixa contundència haver impedit la investigació de la Gürtel ni haver pressionat l’inspector Manuel Morocho.