Fernández Díaz demana treure els àudios que l’impliquen del judici del cas Kitchen

La presidenta de la secció penal de l’Audiència Nacional, Teresa Palacios, s’ha arremangat. Fidel al seu estil pragmàtic, ha començat a dirigir un dels judicis estrella d’aquest 2026, l’operació Kitchen, amb mà de ferro però amb prou cura per no posar més pa que formatge en una vista oral força complexa. De fet, la imatge de la funcional sala de vistes de l’Audiència Nacional de San Fernando de Henares ja era prou contundent.
A la primera fila, davant dels ulls dels magistrats, seien d’esquerra a dreta, un exministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz, el seu número dos, Francisco Martínez, l’exDirector Adjunt Operatiu del Cos Nacional de Policia Eugenio Pino i l’excap de la Unitat d’Afers Interns Marcelino Martín Blas. I, a l’estrada de les defenses, un vell conegut del tribunal, el comissari d’intel·ligència ara jubilat José Manuel Villarejo, que, com a advocat, participa de la seva defensa.
Tots acusats, amb diversos nivells de gravetat, per encobriment, malversació, delictes contra la intimitat i suborn. Un cas més que tèrbol que va destapar les potineries de la policia patriòtica i va destapar la caixa dels trons de dispositius com ara l’operació Catalunya. En aquest escenari, la sala penal ha encetat un judici per les qüestions prèvies, una fase que serà densa a la vista de la quantitat d’acusacions i de defenses que participen d’una vista oral que es preveu que s’allargui fins el 30 de juny. La petició de foragitar les gravacions claus de la instrucció, la manca de competència de l’Audiència Nacional i la manca de delimitació dels delictes han estat les bases de les qüestions prèvies.
El ministeri fiscal ha demanat incorporar més prova, consistent en àudios que van ser confiscats en els escorcolls del domicili del comissari Villarejo en el marc de la macrocausa Tàndem. I l’acusació popular del PSOE també ha reclamat incorporar més àudios per poder articular encara més l’acusació. Per la banda, de la defensa, l’advocat de Jorge Fernández Díaz, Jesús Mandri, ha negat la competència de l’Audiència Nacional perquè no hi ha “connectivitat” entre la causa Tàndem i la “mal anomenada peça 7” que és la que avui ha començat el judici.
És a dir, que, segons ells, l’operació Kitchen, contractar amb fons reservats el xofer de l’extresorer del PP Luis Bárcenas per aconseguir documents sensibles per als dirigents dels populars, no té res a veure amb la “xarxa de corrupció de Villarejo”. Així mateix, s’ha tret les puces de sobre d’aquest operatiu i ha apuntat cap a la cúpula policial i al seu segon, Francisco Martínez, qualsevol responsabilitat, negant tenir-ne cap. A més, ha retret a les acusacions que li hagin afegit delictes pels quals no ha estat investigat per l’Audiència Nacional. L’objectiu era delimitar l’objecte de l’acusació i anul·lar les gravacions. Pedro Colina, advocat de Francisco Martínez, també s’ha afegit a les qüestions prèvies de la defensa de Fernández Díaz.