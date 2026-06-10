Més d’un centenar de persones convocades per entitats independentistes han aprofitat aquest dimecres la visita del papa Lleó XIV a la Sagrada Família per traslladar-li un missatge polític: la reivindicació del dret a l’autodeterminació de Catalunya i la defensa de la llengua catalana. La concentració, impulsada per l’ANC, Òmnium Cultural, el Consell de la República, la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), ha omplert els voltants del temple d’estelades coincidint amb l’arribada del pontífex en papamòbil.
Rebuda amb estelades
Les entitats consideraven que la visita representava una oportunitat excepcional per projectar al món les reivindicacions nacionals catalanes. “Volem que tant el Papa com tot el món tinguin clar que estem en un país que aspira a exercir un dret que se’ns conculca, com és el dret a l’autodeterminació“, ha afirmat el president de l’ANC, Josep Vila. L’entitat assegura haver repartit entre 4.000 i 5.000 estelades al llarg del recorregut del pontífex per Barcelona.
Durant la concentració, els representants de les organitzacions també han carregat contra el que consideren un intent de diluir la identitat catalana de la visita. En un manifest conjunt, les entitats van denunciar l'”espanyolització” de l’estada papal i van defensar la necessitat de reivindicar la llengua, la cultura i la nació catalanes davant d’un esdeveniment de gran projecció internacional.
Un missatge per a Lleó XIV
Una de les peticions més destacades ha estat la formulada per Òmnium Cultural. El seu vicepresident, Àngel Castiñeira, ha demanat explícitament a Lleó XIV que exerceixi de mediador entre Catalunya i l’Estat espanyol. Segons ha argumentat, la mediació forma part de la tradició diplomàtica del Vaticà i podria contribuir a abordar un conflicte polític que ha qualificat de “problema no resolt”.
Reivindicació lingüística
Per la seva banda, la vicepresidenta del Consell de la República, Montserrat Rossell, ha mostrat la seva insatisfacció amb la presència limitada del català en els actes de la visita. Tot i que el pontífex ha incorporat frases en català durant els diferents actes, Rossell ha assegurat que el país no s’hauria de conformar amb “engrunes” lingüístiques i ha defensat que la llengua pròpia hauria de tenir una presència plena en tots els actes celebrats a Catalunya.
La mobilització també ha viscut moments de tensió. Quan una quarantena de participants intentaven acostar-se a la zona de la Sagrada Família des de l’avinguda Gaudí, un cordó dels Mossos d’Esquadra els ha impedit el pas durant aproximadament 45 minuts. Segons fonts policials, es tractava d’una concentració no comunicada. Finalment, els participants van poder accedir als voltants del recorregut del papamòbil i incorporar-se a la resta de ciutadans que esperaven el pas de Lleó XIV pels carrers adjacents al temple gaudinià.