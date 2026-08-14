Arnau Marín es guanya la vida com a influencer gràcies al seu pas per EVA, el canal jove de 3Cat, on li van donar un programa de cuina que ha arribat a tenir bastants seguidors. El Xef Marín s’ha fet un nom i això comporta coses molt bones… i d’altres, bastant dolentes. Un exemple clar l’hem vist en aquestes últimes hores, quan ha tret a la llum que hi ha un home que l’està assetjant des de fa temps. Mai no havia parlat sobre el tema obertament ni ho havia denunciat, però no pot més i ha acabat traient-ho.
I és que, ahir mateix, l’home en qüestió havia escrit una ressenya negativa del negoci que acaba de muntar, una gelateria. I què hi deia? “Li vaig comentar a Arnau que la gofre estava bullint i que el gelat que hi havia posat a sobre se’m va desfer als 5 minuts, que m’havia tacat la samarreta i el pantaló. Em va contestar que no li importava de males maneres“. L’home també ha destacat que posen “molt poca quantitat” i que el noi encara ha d’aprendre “com funciona un negoci” si no vol “tornar a fracassar”. I acaba amb un consell: “Arnau et desitjo el millor i que triomfis en els negocis, però tracta les persones amb igual i amb respecte”.
Davant d’això, Arnau Marín ha trencat el seu silenci: “Bé, fins aquí. Mireu, us explicaré una cosa de la qual mai no he parlat, però que sempre m’ha incomodat una mica”, avançava. “El tio que m’ha posat la ressenya és un assetjador i un depravat que porta assetjant-me i seguint-me a llocs des que tinc 16/17 anys“, ha etzibat en un comunicat que ha glaçat la sang dels seus fans.
Arnau Marín treu a la llum l’assetjament que pateix d’un home des de fa temps
Resulta que aquest home va començar a veure els seus partits de futbol i va apropar-se a ell, fins al punt que el primer dia va regalar-li un llibre: “Jo en aquell moment no sabia qui era, però dies més tard em va enviar un correu amb els seus comptes d’Instagram i ja li vaig posar cara. No va parar de venir als partits ni d’enviar-me missatges, per més que el bloquegés“. Va arribar un dia, quan va tornar a veure’l a un partit de futbol, que el pare de l’Arnau va encarar-se a ell com hauria fet qualsevol pare: “Li va dir que si tornava a venir a un partit o a seguir-me a qualsevol lloc, se les veuria amb ell”.
Al llarg dels anys, l’Arnau se l’ha anat trobant a festes i esdeveniments al que l’han convidat… no sap si per casualitat o perquè continua perseguint-lo. I la cosa no acaba aquí, ja que aquest assetjador s’ho va muntar per ser el primer de la cua el dia que l’Arnau va inaugurar la gelateria: “Vaig tenir la mala sort que fos el primer client de Milo’s. Toca’t els collons“. Després, va veure que efectivament l’home tornava a entrar amb la samarreta i els pantalons tacats: “Doncs noi, ho sento molt. Si fossis un client normal o una persona normal, t’hauria demanat disculpes, però a tu, què t’he de dir? Si l’únic que em venien ganes era d’empènyer-te fora de la botiga”.
La situació té superat l’Arnau Marín, que ja no sap què més fer més enllà de tenir-lo bloquejat “de tots els llocs”: “Sé que veuràs aquesta història d’Instagram, però se t’acudeixi tornar a creuar-te amb mi. Sempre he estat respectuós dins d’aquesta situació, però ja no més“.