Daniel Muriel, l’actor d’Escenas de matrimonio, Servir y proteger o La que se avecina, ha preocupat els seguidors amb l’última publicació que ha fet a Instagram. Casat amb la també actriu Candela Serrat, la filla de Joan Manuel Serrat, ha compartit una instantània que el mostra amb un dels ulls tapats amb un pegat. Què li ha passat? En un primer moment, només ha dit que es perdria l’eclipsi per culpa d’aquell incident. I, ara, sabem més detalls del problema de salut que li ha causat aquest enrenou.
“Conec algú que avui no veurà l’eclipsi… He tingut un accident i tinc una ferida a la còrnia, però estic bé. No us preocupeu“, ha explicat ell mateix en un text tranquil·litzador que ha compartit al seu perfil privat. A les fotos se’l veu somrient i amb cara d’aparent tranquil·litat, però això no vol dir que no estigui preocupat per un ensurt que té a veure amb una part importantíssima del seu cos. No ha volgut alimentar les especulacions, però tampoc no ha donat detalls de què ha passat exactament i com ha estat aquest accident del que parla. Com s’ha pogut fer una ferida a la còrnia de l’ull?
El que sí que ha fet Daniel Muriel ha estat advertir tots els seus seguidors de la importància de gaudir de l’eclipsi ben protegits. S’havia dit per activa i per passiva que mirar directament el sol durant aquest fenomen podia ser perillós, que per veure’l bé i amb seguretat s’havien de fer servir les ulleres de protecció homologades.
L’actor, que havia estat amb l’oftalmòloga per culpa de la seva lesió ocular, tenia informació privilegiada sobre aquest tema i l’ha volgut publicar: “Us volia dir que la nostra oftalmòloga ens ha explicat que ningú ha de mirar directament a l’eclipsi, amb o sense ulleres. Feu-me cas, que no val la pena cap tipus de ferida a l’ull“, ha escrit amb coneixement de causa.
Daniel Muriel i Candela Serrat, enamoradíssims després de 10 anys junts
La història d’amor entre Dani Muriel i Candela Serrat va començar al plató de la sèrie Seis hermanas, on es van conèixer i es van enamorar. Aquest 2026, la parella ha celebrat una dècada de relació, després que tots dos compartissin a les xarxes socials que el seu primer petó va ser ara fa deu anys. La seva història va fer un pas més el 8 de juny del 2019, de fet, quan van passar per l’altar en una romàntica boda a Menorca. Un any més tard van donar la benvinguda a la seva primera filla, la Mérida, i quatre anys després va néixer el petit Dani que acaba de celebrar el segon aniversari.
“Hola, amor meu. T’escric aquestes paraules perquè avui fa 10 anys que ens vam fer el primer petó i va començar la nostra història. 10 anys que han passat en un sospir. 10 anys de vida junts. En podem fer una mica més?“, desitjava en una carta pública que va entendrir els seguidors.
Una parella molt tendra que ara se centrarà en la recuperació de l’actor.