Rosalía ha ofrecido los dos últimos conciertos de su gira en Río de Janeiro, que la ha recibido bajo la lluvia y con los brazos abiertos. Uno de los momentos más comentados llegó con la confesión personal que hizo en el momento del confesionario, cuando habló de las relaciones abiertas con una de las cantantes emergentes de ese país.

Ha sorprendido mucho que sacara a la luz qué opina realmente de este tipo de amor, unas parejas que se dan “permiso” para mantener relaciones con otras personas. Esta idea de libertad no gusta a la catalana, por lo que se intuye de sus declaraciones: “Piden fuego y no soportan el calor”.

¿Qué dice Rosalía sobre las relaciones abiertas?

La cuestión es que esta cantante estuvo enamorada de un chico que no quería, de ninguna manera, que formalizaran su relación. Una vez cedió, lo primero que hizo fue proponerle poder abrir la relación y tener aventuras con otra gente sin que eso fuera considerado una infidelidad. Ante esta historia, es cuando Rosalía ha dejado claro que considera que muchos hombres piden pasión y fuego… y que, llegado un punto, prefieren “no quemarse”.

¿A qué se refiere? A que algunos quieren experimentar con una relación no monógama y piden libertad para poder tener otras relaciones o encuentros. Sin embargo, después no soportan emocionalmente las consecuencias de esa libertad. Y aquí hace un matiz interesante, ya que no necesariamente está diciendo que las relaciones abiertas sean malas, sino que implican asumir de verdad qué significa dar libertad a la otra persona y no limitarse a disfrutar de la parte que a uno le interesa.

Muchos dirán, entonces, que ha pronunciado una crítica a aquellas personas que quieren los beneficios de una relación abierta, pero que no están preparadas para aceptar la reciprocidad emocional que esta implica y exige.

Rosalía opina sobre las relaciones abiertas en un concierto | Instagram

El vídeo se ha viralizado y son muchísimos los fans de la cantante que han querido compartir las imágenes, donde se las oye reír mientras comparten anécdotas personales que han hecho gracia a los asistentes y a todo el mundo que las ha oído abrirse en canal. No queda claro si lo ha experimentado en primera persona, esto que comenta sobre los problemas de las relaciones abiertas, pero muchos han empezado a especular al respecto rápidamente.