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Rosalía, a favor de les relacions obertes? La confessió més viral
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Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
12/08/2026 12:49

Rosalía ha ofert els dos últims concerts de la seva gira a Río de Janeiro, que l’ha rebut sota la pluja i amb els braços oberts. Un dels moments més comentats ha arribat amb la confessió personal que ha fet al moment del confessionari, quan ha parlat de les relacions obertes amb una de les cantants emergents d’aquell país.

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Ha sobtat molt que traiés a la llum què opina realment d’aquest tipus d’amor, unes parelles que es donen “permís” per mantenir relacions amb altres persones. Aquesta idea de llibertat no agrada a la catalana, pel que s’intueix de les seves declaracions: “Demanen foc i no aguanten la calor”.

Què diu Rosalía sobre les relacions obertes?

La cosa és que aquesta cantant va estar enamorada d’un noi que no volia, de cap de les maneres, que formalitzessin la seva relació. Un cop va cedir, el primer que va fer va ser proposar-li poder obrir la relació i tenir aventures amb altra gent sense que això fos considerat una infidelitat. Davant d’aquesta història, és quan Rosalía ha deixat clar que considera que molts homes demanen passió i foc… i que, arribat un punt, que prefereixen “no cremar-se”. 

A què es refereix? A què alguns volen experimentar amb una relació no monògama i demanen llibertat per poder tenir altres relacions o trobades. Ara bé, després no suporten emocionalment les conseqüències d’aquesta llibertat. I aquí fa un matís interessant, ja que no necessàriament està dient que les relacions obertes siguin dolentes, sinó que impliquen assumir de debò què significa donar llibertat a l’altra persona i no limitar-se a gaudir de la part que a un li interessa.

Molts diran, doncs, que ha pronunciat una crítica a aquelles persones que volen els beneficis d’una relació oberta, però que no estan preparades per acceptar la reciprocitat emocional que aquesta implica i demana.

Rosalía opina sobre les relacions obertes en un concert - Instagram
Rosalía opina sobre les relacions obertes en un concert | Instagram

El vídeo s’ha viralitzat i són moltíssims els fans de la cantant que han volgut compartir les imatges, quan se les sent riure’s mentre comparteixen anècdotes personals que han fet gràcia als assistents i a tothom que les ha sentit obrir-se en canal. No queda clar si ho ha experimentat en primera persona, això que comenta sobre els problemes de les relacions obertes, però molts han començar a especular al respecte ràpidament.

Rosalía

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