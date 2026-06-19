Rosalía i Loli Bahía formen una de les parelles del moment. La catalana està enamoradíssima d’aquesta model de 23 anys, que ha desfilat en les passarel·les més importants del món i que actualment és imatge de grans marques com Chanel. La seva relació va fer-se pública a finals de l’any passat, quan se les va veure passant el Cap d’Any juntes al Brasil.
Des de llavors, s’han deixat d’amagar i se les ha vist juntes passejant de la mà i de viatge per diferents ciutats. Ara, els paparazzi les han captat a Nova York perquè la model s’ha traslladat fins allà per assistir al segon concert que ha ofert Rosalía al Madison Square Garden. El vídeo s’ha viralitzat ràpidament, sobretot perquè ha generat molta tendresa que Loli Bahía volgués quedar-se en un segon pla mentre feien fotos a la seva parella.
Rosalía l’ha animat a no tenir vergonya i li ha agafat de la mà per presumir d’una història d’amor que sembla cada cop més consolidada. L’endemà, han tornat a gravar-les mentre passejaven com dues turistes més en la ciutat dels gratacels.
Rosi basically dragged Loli because she was too shy 😭 pic.twitter.com/B4nP5bdPhp— cay (@ucaycay) June 17, 2026
ROSALÍA and her girlfriend Loli Bahia today in New York. pic.twitter.com/3M6n5ItkZz— ROSALÍA UPDATE (@updaterosalia) June 14, 2026
La premsa les ha captat a la sortida de l’hotel on s’estan allotjant, unes imatges que permeten veure que tenen dos estils totalment diferents. Rosalía, amb un minivestit blanc de màniga llarga i plomes, ha demostrat la seva versió de ballarina més femenina. Loli, per la seva banda, no se separa dels bàsics que omplen el seu armari com són les dessuadores àmplies i els texans baggy. Les marques se la rifen, una model de mirada profunda i rostre seriós que captiva les càmeres.
Filla d’un pare espanyol i una mare argelina, va néixer a Lyon i allà va descobrir-la un cercatalents quan només tenia 17 anys. Des de llavors, la seva popularitat ha anat creient i des que comencés a sortir amb la superestrella catalana -que aquesta mateixa setmana s’ha sabut que es troba en la llista de les 50 catalanes més influents de l’any de la revista Forbes Women-, doncs encara més.
Rosalía dedica una cançó a Loli Bahía en el concert a Nova York
Rosalía ha volgut aprofitar que tenia la xicota entre públic i li ha dedicat una de les cançons que ha interpretat en la segona nit a Nova York. La cantant ja havia parlat meravelles d’ella públicament i li havia dedicat un premi, però ara ha anat més enllà i també ha volgut enviar-li floretes des de dalt de l’escenari: “Li dedicaré la cançó de La yugular a una persona a qui sé que li agrada molt. Especial aquesta nit per a tu, Loli“, va dir en una escena romàntica que ha agradat molt a uns fans que l’han compartit en massa a través de les xarxes socials.
ROSALÍA dedica •LA YUGULAR• esta noche a su novia, Loli Bahía, durante la segunda fecha del LUX TOUR en New York pic.twitter.com/homoo4eJJS— Rosalía España || Fan Page (@rosaliavtspain_) June 18, 2026
Una parella molt perseguida pels fotògrafs que encadenen una sortida romàntica rere una altra.