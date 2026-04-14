Rosalía ha posat dempeus el Palau Sant Jordi en un concert que arribava amb polèmica pel veto als fotoperiodistes, als qui se’ls ha prohibit l’entrada sorprenentment perquè vol ser l’organització qui enviï les fotos oficials de l’actuació. L’error d’estratègia ha estat gran, tenint en compte que ara es parla d’aquest debat i no de l’emoció o les paraules en català que ha pronunciat en l’escenari més especial per a ella. Si deixem de banda aquest canvi, podem analitzar algunes de les coses que ha dit o qui ha estat la seva convidada estrella.
“Barcelona, t’estimo amb bogeria. Cantar en la teva ciutat és una experiència que imposa perquè és el lloc que t’ha vist créixer, el lloc que et confronta amb qui eres i qui ets, el lloc on no pots fugir de tu mateixa“, ha dit emocionada. Feia temps que no se la veia amb llàgrimes a l’escenari, un sentiment que ha anat canviant al llarg del recorregut per la seva discografia. Ha cantat algun dels seus grans èxits, ha connectat amb el públic català i també ha sorprès amb la tria de la primera convidada del seu confessarionari, l’actriu Yolanda Ramos.
La intèrpret ha anat barrejant el català i el castellà en una conversa amb l’artista que ha cridat molt l’atenció, ja que el resum és que s’han dedicat a criticar que no et pots acabar de fiar dels homes. Yolanda Ramos ha tingut males experiències, pel que es desprèn de les seves paraules, les que Rosalía ha corroborat perquè a ella també li han trencat el cor amb enganys diversos. L’anècdota surrealista que ha comentat sobre una nit de sexe amb un músic ha fet plorar de riure als assistents.
L’anècdota més boja de Yolanda Ramos, al concert de Rosalía
Una coneguda de Yolanda Ramos va dir-li que havia viatjat fins a Barcelona per fer una sorpresa al seu xicot i que, en arribar-hi, va trobar-se’l amb una altra dona. La casualitat va voler que se’l trobés en un dia de festa i, curiosament, va sentir morbositat i va acompanyar-lo a casa: “Jo només surto per buscar amor, però quan acabo sense amor acabo amb algun noi per autodestruir-me. Quan el vaig veure, vaig saber que m’autodestruiria… sabia que havia fet mal i que tenia el pèl com arrels d’una ceba, però m’era igual a aquelles hores que fos ell o 100 grams de pernil. Quina cebollona“, ha etzibat.
Quan la Yolanda va arribar a casa seva, va veure que tenia una shisha i bosses a sobre de l’armari: “Mai no et fiis d’homes que tenen coses a sobre de l’armari, tenen un passat fosc i un futur incert”. I la història continua: “Ens vam despullar i vaig pensar que em follaria a un hàmster, però em generava morbositat que hagués fet mal. De sobte, em pregunta si em podia depilar i apareix amb un got d’aigua i una maquinilla. Va començar a depilar-me i quan acaba, vaig veure que m’havia fet un estampat”.
“Em va portar el got d’aigua perquè tenia sed de tot el que havia begut i va equivocar-se, vaig beure del got que tenia els pèls que m’havia tret. Se’m va quedar a la gola, vaig menjar-me els meus pèls i això és verídic. La cosa és que mai no vagis al llit amb un músic”, ha dit en una anècdota surrealista que ha deixat tothom amb la boca oberta.