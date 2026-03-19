Rosalía ha sorprès amb una entrevista molt inesperada que ha fet les delícies d’Ana Milán, que ha pogut estrenar amb ella el nou programa que li han donat a Cuatro. Ambdues han acabat mantenint una conversa molt religiosa i mística, encara que entre els titulars també destaca que la cantant hagi reconegut que sempre dorm “en diagonal“. “I si estàs en diagonal, com dorms amb algú?”, li ha preguntat pícara la presentadora. Però la de Sant Esteve Sesrovires no ha caigut en el parany: “I a tu qui t’ha dit que dormo amb algú?“.
Ara bé, més enllà d’aquesta picada d’ullet hem de comentar les reflexions que ha fet Rosalía sobre la seva nova faceta més espiritual. Les cançons de Lux han demostrat que ha incorporat a la seva vida una fe que desconeixíem que tenia. Doncs bé, ara n’ha donat més detalls: “Vaig començar a resar fa només cinc anys, encara que la meva àvia em feia anar a missa quan era molt petita“. La causa? La pressió per la fama: “El món cada vegada és més complex i cada vegada hi ha més soroll, és tot més cap a dins. Alguna cosa m’ho demanava, començar a resar, i ara forma part de la meva vida“.
Rosalía parla de l’origen de la seva fe
De fet, Rosalía ha assegurat en aquesta entrevista que resa un parenostre abans d’anar a dormir: “Sembla que és revolucionari viure des de l’amor i la compassió, però crec que la meva missió és fer música i discos”. Està preparada per “fallar”, però se sent “protegida”: “Sé que hi ha alguna cosa per sobre meu que em protegeix. Déu m’ha beneït molt així que què mínim que fer un disc que doni les gràcies i tornar aquest amor”, ha deixat anar.
El seu últim disc, Ana Milán ha volgut saber si realment hi ha un viatge a la fe: “El disc és el que cadascú necessiti que sigui. Per a mi, tant de bo sigui un mirall”. Considera que és maca la idea de la fe perquè creu que “tots hem de resar” encara que no sentim fe: “Hem de projectar-nos cap a alguna cosa que està per sobre nostre“. La seva actitud davant la vida, ara mateix? Estar oberta a tot: “Que passi el que Déu vulgui“.
Una entrevista que serveix per descobrir, una mica més, com ha arribat la cantant a aquest punt tan espiritual.