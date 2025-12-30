Una ruptura mai és agradable, sobretot si les coses no han acabat gaire bé entre la parella. El passat 22 de desembre la revista HOLA informava de la ruptura entre Alejandro Sanz i Candela Márquez. L’actriu valenciana i el cantant havien posat punt final a la seva història d’amor després d’una nova crisi que sembla ser la definitiva. Una relació d’un any i pocs mesos que sortia a la llum el passat mes de novembre de 2024 amb una jove gairebé vint anys menor que ell que havia aconseguit fer-se amb un nom dins el panorama interpretatiu de Llatinoamèrica. En tot cas, la revista parlava d’una “ruptura recent” en què “no hi hauria terceres persones implicades” i que “estan bojos l’un per l’altre, però que són dos caràcters molt passionals”. Ara bé, si fem cas als moviments dels últims dies entre ambdós, sembla que aquesta passió també els ha portat a intercanviar-se alguns dards a través de les xarxes socials.
Intercanvi d’indirectes a través de ‘La Perla’ de Rosalía
Aquest dimarts la revista Lecturas dedica unes pàgines a aquesta parella a qui els rumors de crisi els han acompanyat ben bé des que va sortir a la llum que estaven junts. Sembla que aquest 2026 els començaran cadascú a casa seva després de partir peres en el que podria ser la definitiva, malgrat que no han estalviat cap mena de dard des que van sortir les primeres publicacions sobre la seva nova crisi. Si ens fixem en les xarxes socials, l’actriu valenciana ha deixat de seguir el cantant de Corazón partío.
A més a més, fa uns dies Candela Márquez compartia unes paraules a través d’un vídeo en directe que va fer saltar totes les alarmes respecte a les seves festes de Nadal sense Sanz. “Estic emocionadíssima amb les festes de Nadal en pensar que, després de tantíssims anys, ho passaré amb la meva família. Perquè no ens n’hem d’oblidar que ells ho són tot, més que la feina, les amistats, les parelles, perquè la família sempre serà aquí“, va expressar. Però on quedava el seu xicot? Tal com recull la citada revista, els dubtes d’una possible infidelitat també han aparegut en aquesta “guerra” entre dos ex. D’una banda, Candela compartia a través d’Instagram una imatge d’uns cérvols -que després esborraria-, indicant que podria haver-hi unes banyes, tal com va mostrar Lorena Vázquez en el programa Y ahora Sonsoles.
Dards i missatges a les xarxes socials
Rosalía també va colar-se en aquest intercanvi de dards. Ha estat un dels noms del 2025 gràcies a la publicació del seu quart àlbum d’estudi. Lux inclou un dels temes més reivindicatius i ple d’indirectes, La Perla. Justament ha estat aquest tema el que va fer servir Candela, publicant un fragment de la cançó i que Alejandro també va respondre a través de les xarxes socials amb una piulada a X (abans Twitter) que també va acabar esborrant. El tema de Rosalía està dedicat a aquestes exparelles que han estat “unes perles”, amb qui no ha acabat bé la cosa i de qui no guarda un bon record. Les frases que inclou? Un bon espectacle si es volen dedicar alguns fragments per a un ex. “La decepción local, rompecorazones nacional. Un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía. Es una perla, una de mucho cuidao”, diu la tornada.
Alejandro tampoc va quedar-se en silenci, responent de matinada amb un missatge a X en què deia “Jo no soc una perla, soc un oceà”. Un missatge que acabaria esborrant també, però que el programa El tiempo justo va aconseguir veure abans no fos esborrat. Sigui com sigui, la nova crisi de la parella ha estat una sorpresa tenint en compte que a mitjan mes de desembre havien estat celebrant junts l’aniversari del cantant. Si encara els queda alguna oportunitat o ganes de recuperar la relació aquest 2026, això encara és un misteri.